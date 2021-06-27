Секретные документы о миссии эсминца "Дефендер" обнаружили на остановке

Британские военные тщательно планировали прохождение эсминца "Дефендер" у побережья аннексированного Россией Крыма и не исключали агрессивной реакции российского флота и ВВС на действия британского корабля. Это следует из конфиденциальных документов британского министерства обороны, попавших в руки журналистов Би-би-си после того, как они были обнаружены на автобусной остановке в графстве Кент неподалёку от Лондона.

В министерстве обороны Великобритании признали факт потери документов и заявили, что проводят расследование в связи с этим. Там фактически подтвердили подлинность документов, цитируемых в публикации Би-би-си, назвав совершенно нормальным то, что военное ведомство тщательно планирует свои операции. В минобороны вновь заявили, что британский эсминец осуществлял мирный проход в территориальных водах Украины.

Россия считает воды у побережья Крыма своими. Российские военные обвинили британский эсминец в том, что он 23 июня нарушил морские границы страны и изменил курс только после того, как российские корабли произвели предупредительные выстрелы.

Документы, которые цитируют Би-би-си, представляют собой электронную переписку и презентации, относящиеся к миссии эсминца "Дефендер". В частности, они включают в себя обсуждение возможного маршрута британского корабля. Из обсуждения следует, что эсминец намеренно прошёл вблизи крымского побережья "в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины". При этом участники обсуждения не исключали жёсткой реакции России, в частности военно-морского флота и авиации, на действия эсминца. "Как мы себе представляем возможную приветсвенную вечеринку?" - цитирует Би-би-си фразу одного из участников обсуждения, сотрудника британского Генштаба.

Как следует из документов, предлагались два варианта прохода - один вблизи побережья Крыма, второй на отдалении от него. Избран был первый вариант - как утверждается, потому, что второй из них мог бы создать впечатление, что Британия согласна с российскими территориальными претензиями на Крым.

"Документы, найденные в Кенте, подтверждают, что проход был обдуманным решением британского правительства, чтобы показать поддержку Украины, несмотря на возможные риски" - констатирует Би-би-си, подчёркивая, что целью миссии было не дразнить Россию, а поддержать свободу мореплавания, а также показать приверженность территориальной целостности Украины.

Газета The Telegraph ранее писала, что в британском кабинете возникли разногласия по поводу миссии "Дефендера", и окончательное решение принял премьер Борис Джонсон.

Документы - всего около 50 страниц - были найдены утром во вторник в куче мусора у автобусной остановки в Кенте. Как пишет Би-би-си, нашедший их человек, поняв, что они конфиденциальные, передал их редакции. Помимо миссии "Дефендера", они касаются также деятельности британских военных в Афганистане. О потере бумаг, по данным Минобороны, стало известно на прошлой неделе.

Российская сторона резко отреагировала на действия британского эсминца, назвав их провокацией. Посол России в Лондоне посетовал на то, что они свели на нет политический диалог, который намечался между Москвой и Лондоном, и сказал, что отношения между странами достигли дна. Некоторые российские политики и общественные деятели призвали в случае повторения подобных инцидентов открывать огонь на поражение.