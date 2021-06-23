Находящийся на "Дефендере" журналист раскрыл детали инцидента у Крыма

Военный корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находящийся на борту британского эсминца "Дефендер", раскрыл подробности инцидента у берегов аннексированного Крыма в среду.

По его словам, командир, по всей видимости, намеренно провел корабль соответствующим маршрутом, вблизи берегов Крыма, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву, согласно которому полуостров и окружающие его воды принадлежат не России, а Украине.

По словам журналиста Джонатана Била, в ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров.

Российские военные через рацию неоднократно требовали от команды эсминца покинуть морскую территорию, которую они считают своей, рассказал журналист. Предупреждения становились все более угрожающими, и в какой-то момент, утверждает английский корреспондент, российская сторона пригрозила атаковать судно. После этого, пояснил Джонатан Бил, где-то вдали послышались выстрелы. Он передал аудиоотчет о происходящем прямо с корабля, и на фоне его голоса был слышен гул самолетов – по всей видимости, российских.

Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что цель "Дефендера" заключалась не в том, чтобы развязать битву, а в том, чтобы отстоять свободу мореходства.

Таким образом, свидетельства британского корреспондента частично расходятся с заявлениями канцелярии британского премьера и Минобороны Британии. Ведомства отрицают утверждения российской стороны об открытии предупредительного огня и настаивают, что Россия уведомила экипаж "Дефендера" о проходящих в этом районе учениях. По этой причине, как утверждают в Лондоне, команда эсминца расценила военную активность россиян как тренировочные "артиллерийские стрельбы".

Министерство обороны России назвало маневры британского эсминца "грубым нарушением" Конвенции ООН по морскому праву и призвало провести расследование в отношении экипажа. Российские военные уверяют, что в результате открытия предупредительного огня британский эсминец изменил курс и вышел из 12-мильной зоны у побережья Крыма, которую российская сторона считает территориальными водами России. Британская сторона отрицает и этот факт: по её версии, корабль продолжил следовать намеченному курсу. Об этом свидетельствуют, на первый взгляд, и данные западных ресурсов, отслеживающих передвижение кораблей: это видно из скриншота сайта Marine Traffic, опубликованного изданием Би-би-си.

"Дефендер" вышел из порта Одессы, где побывал только что с дружеским визитом, и направился в сторону Грузии. По данным британцев, командир "Дефендера" проложил наиболее оптимальный маршрут: он лежал как раз вблизи южной границы Крыма, и не было никакой формальной причины, чтобы обогнуть эту территорию стороной.

Этот случай напоминает аналогичный инцидент в ноябре 2020 года, когда Россия обвинила военный корабль США "Джон Маккейн" в том, что он нарушил её территориальные воды в Японском море. Тогда в Москве сообщили, что "изгнали" эсминец, однако в Пентагоне тогда отвергли эти утверждения и сообщили, что корабль выполнил рутинную операцию без происшествий.

Инцидент у берегов Крыма произошел на фоне объявления о том, что Украина и Британия договорились о совместном строительстве военных кораблей.

"Дефендер" (HMS Defender) – эсминец, который входит в состав британской авианосной ударной группы и, согласно официальному сообщению, выполняет в настоящее время миссии в Черном море. Во время пребывания в Одессе он провел совместные учения с украинскими моряками.