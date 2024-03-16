Секретные сведения о ракетах Taurus просочились из комитета бундестага

Поставки дальнобойных ракет Taurus в Украину могут ослабить обороноспособность Германии, - такие опасения высказывались на недавнем чрезвычайном заседании оборонного комитета бундестага. Как сообщают немецкие СМИ, в частности портал Tagesschau (новостной программы телеканала ARD), возникло подозрение об утечке секретной информации с заседания. Один из присутствующих, по всей видимости, передал сведения порталу t-online.

На заседании обсуждались технические детали по программированию наведения ракет на цель. Главнокомандующий вооруженных сил Германии Карстен Бройер разъяснил, что использование Taurus сложнее, чем было известно общественности. По его словам, для этого необходимы обширные комплексные данные, которые должны быть подготовлены специальными техническими установками. Бундесвер располагает незначительным количеством этого оборудования. Бройер подчеркнул, что, если оно будет передано Украине, обороноспособность армии ФРГ будет серьёзно ослаблена. СМИ цитирует его слова о том, что в этом случае речь идет об "элементарных вопросах национальной безопасности".

СМИ отмечают, что подобная аргументация была бы еще одной причиной, оправдывающей отказ канцлера Олафа Шольца (СДПГ) поставлять Taurus Украине. В то же время стали бы беспредметными дискуссии о "круговом обмене" с Великобританией, поскольку и в этом случае необходимо было бы передавать технические установки. Ранее предлагалось, чтобы Taurus были переданы Лондону, а британские ракеты типа Storm Shadow поставлялись бы Украине. Подобный вариант поддерживали прежде всего депутаты от партии "Зелёных". Его не исключила и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ("Союз 90-х/Зелёные").

Газета Süddeutsche Zeitung считает, что просочившаяся информация может подкрепить позицию канцлера ФРГ, выступающего против поставок. Поэтому некоторые члены оборонного комитета высказывают подозрение, что информация могла быть передана СМИ депутатами, стоящими на стороне Шольца. Не исключено, что это были члены СДПГ, поскольку среди партнёров по правительственной коалиции из СвДП и "Союза 90-х/Зелёные" множатся голоса в поддержку поставок Taurus.

Председатель оборонного комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) заявила о "последовательных шагах" по раскрытию источника утечки. По информации столичной студии ARD, она уже подала заявление по подозрению на разглашение государственной тайны. Штрак-Циммерманн заявила Süddeutsche Zeitung, что срочно проинформирует президента бундестага Бербель Бас.

Чрезвычайное заседание оборонного комитета бундестага было созвано по поводу перехвата разговора офицеров бундесвера с главнокомандующим ВВС ФРГ, в котором обсуждались возможности применения Taurus украинскими военными. Министр обороны Борис Писториус также присутствовал на нем.

В прошедшую среду в бундестаге прошло голосование о поставках Taurus Украине по новому заявлению оппозиционного блока ХДС/ХСС. Политик Норберт Рёттген (ХДС) упрекнул Шольца в сокрытии "секретных сведений" об этих ракетах. До сих пор канцлер объяснял свой отказ от поставок тем, что контроль над наведением на цели был бы возможен только с помощью солдат бундесвера. Таким образом было бы исключено, чтобы Taurus поражали цели на территории России, поскольку Германия выступает против этого. Однако Германия всё равно могла бы рассматриваться Москвой как сторона конфликта.

В последнее время дебаты о поставках ракет Taurus доминируют в германской дискуссии о военной помощи Украине. Согласно опросу DeutschlandTrend, проведенному для телеканала ARD, 61% граждан ФРГ высказываются против них.