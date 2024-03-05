Ошибка генерала. Скандал вокруг разговора немецких военных об Украине

В Германии одной из главных информационных тем остается обнародованная на днях главой российского пропагандистского телеканала RT Маргаритой Симоньян аудиозапись разговора главнокомандующего ВВС Германии генерала Инго Герхартца с бригадным генералом Франком Грэфе и двумя офицерами бундесвера в соцсетях. Кремль использовал эту утечку для утверждений, будто ФРГ планирует прямое участие в войне в Украине – вплоть до подготовки нападения на Крымский мост. Что стоит за случившимся на самом деле?

Главнокомандующий германских ВВС генерал Инго Герхартц 19 февраля устроил совещание с бригадным генералом Франком Грэфе и двумя старшими лейтенантами бундесвера для подготовки брифинга правительства ФРГ, который состоялся 21 февраля. Речь шла о предоставлении министру обороны Борису Писториусу исчерпывающей информации о технических возможностях ракет Taurus, обучении украинских военных их программированию и обслуживанию, а также необходимости участия в этом немецкой стороны. Подобные брифинги – рутинное дело в любой армии. Более того, перед предстоящими дебатами в бундестаге о предоставлении Украине ракет Taurus и перед соответствующим заявлением канцлера 26 февраля было бы халатным упущением не продумать все "за" и "против" подобного важного решения.

Отказываясь поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается именно того, что это высокоэффективное оружие будет наведено на Москву и другие цели в глубине российской территории. Не только большая дальность действия (около 500 километров), но и необходимость участия немецких военных в программировании цели и установке ракет на самолеты-носители было бы проблематично для Германии. Не позднее этого момента Маргарите Симоньян и другим кремлевским пропагандистам не пришлось бы лгать, говоря, что ФРГ и НАТО участвуют в боевых действиях. Правительство Германии всеми силами старается этого избежать.

О чем говорили военные

В записанной 38-минутной аудиоконференции четырех немецких офицеров не было намека ни на участие Германии в войне, ни на ближайшие планы бундесвера по разрушению Крымского моста.

Скандальным оказался сам факт перехвата разговора. Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что офицеры должны были соблюдать предписание по безопасности под грифом "закрытое дело – только для внутреннего использования".

Как сообщил Борис Писториус, "слабым звеном" стал мобильный телефон генерала Грэфе, который в это время находился в Сингапуре, где проходило воздушное шоу. Так или иначе, единодушное мнение экспертов и журналистов гласит: особых государственных тайн, например, частоты программирования целей Taurus, в разговоре раскрыто не было. Как пишет газета Tagesspiegel, для бундесвера скандал состоит прежде всего в том, что он оказался легкой мишенью для прослушки.

Разговор начинается в весьма легком тоне: Грэфе рассказывает своим коллегам о прекрасном виде из окна своего отеля, они обменивается впечатлениями о баре и бассейне, упоминают предстоящую командировку на Аляску. После подключения к беседе главнокомандующего Герхартца тон сразу становится серьезным.

Начинается детальное обсуждение способа и объема технической поддержки поставок Украине крылатых ракет Taurus. При этом всем участникам разговора ясно, что это лишь проигрывание возможных сценариев того, как украинская армия может использовать это оружие, не более того. Генерал Герхартц подчеркивает, что существует "красная черта", которую канцлер не хочет переступить. Офицеры не исходят из того, что Шольц изменит свое мнение, однако делают свою работу по подготовке к брифингу – предоставлению исчерпывающей информации министру Писториусу. О министре обороны генерал Герхартц высокого мнения: по его словам, министр прост в общении, не то что его предшественники.

Генерал просит офицеров в процессе обсуждения не скрывать сложностей, которые связаны с поставками Taurus, однако при этом называть и возможные решения проблем. В разговоре обсуждается обучение украинских пилотов, возможности установки Taurus на самолеты различного типа и программирование целей с помощью спутниковых данных. При этом ставится вопрос, как сделать возможным, чтобы украинские военные могли самостоятельно наводить ракеты на цель без передачи данных бундесвером.

Мы знаем, что они хотят убрать мост

"Мы знаем, что они хотят убрать мост", – говорит один из офицеров, имея в виду планы ВСУ по уничтожению Крымского моста. Однако это явно не планы правительства ФРГ и бундесвера. Речь идет о том, как Украина сможет использовать Taurus и в каком объеме необходима поддержка из Германии. При этом все четверо уверены, что без немецкой помощи выведение Крымского моста из строя было бы невозможно. Эту операцию офицеры считают слишком филигранной – ведь необходимо будет попасть в тонкие опоры моста. По общему мнению, британские и французские ракеты, которые уже получила Украина, для этого недостаточны. Один из офицеров говорит, что Крымский мост "большой, как аэродром", для его поражения были бы необходимы 10 или 20 ракет Taurus. Однако участник разговора отмечает, что Штаб стратегической разведки бундесвера (KSA) не обладает "чистым описанием ситуации" на мосту.

Проще простого было бы просто закрасить немецкие военные символы, подчеркивают офицеры. Вполне выполнимым было бы переоснащение украинских военных самолетов для прикрепления ракет Taurus. Однако самый важный вопрос: как предоставить украинским Воздушным силам возможность проводить успешные операции с помощью трудно управляемых крылатых ракет?

В разговоре генерал Герхартц подчеркивает, что конечные цели – не дело бундесвера, а решение украинцев. Однако немецкая сторона может помочь в программировании целей. Офицеры рассматривают три сценария: бундесвер может помогать из пункта дислокации ВВС в немецком Бюхеле. Альтернативным вариантом могла бы быть передача компетенции производителю ракет MBDA в баварском городе Шробензаузене, куда могли бы быть посланы военные. Их также можно было бы дислоцировать в Польше. Эту опцию участники разговора тотчас же отметают. "Представь себе, что это попадет в СМИ. Это неприемлемое решение", – говорит генерал Грэфе. Главнокомандующий ВВС Герхартц обсуждает с коллегами даже возможность доставки данных для программирования целей прямо в Украину на машине.

Однако офицеры сомневаются, что канцлер Шольц даст согласие на участие бундесвера в наведении ракет на цель. "Поскольку никто не знает точно, почему канцлер здесь блокирует, конечно, возникают приключенческие слухи", – отмечает Герхартц. В ходе разговора офицеры задаются вопросом, смогут ли украинские военные обслуживать ракеты без помощи немецких коллег. Все единодушны во мнении: без долгого обучения тут не обойтись, по крайней мере, если целью будет повреждение Крымского моста. Как долго должно проходить обучение в этом случае, из разговора не совсем ясно, однако, по всей видимости, не меньше восьми месяцев. "Я не знаю, сможем ли мы обучить украинцев этому в адекватное время", – говорит один из офицеров. Наряду с этим украинцы могут пройти быстрые курсы, чтобы обучиться поражению более легких целей, например, складов боеприпасов. Участники разговора уверены, что и этому бундесвер должен обучать украинских солдат по меньшей мере 10-12 недель.

Я не знаю, сможем ли мы обучить украинцев этому в адекватное время

В ходе телефонной дискуссии офицеры называют и некоторые секретные детали возможных поставок Taurus. Один из них предполагает, что максимум возможного – две партии по 50 ракет. Исходя из нужд самого бундесвера, больше было бы невозможно, подчеркивает участник разговора. Один из офицеров говорит, что ему известно со слов британских и французских коллег, что у Украины почти закончились запасы ракет Storm Shadow и Scalp производства Великобритании и Франции. Упоминается, кроме того, что Германия до сих пор поставила Киеву лишь три из двенадцати находящихся в ее распоряжении радарных установок системы ПВО Patriot.

В ходе разговора просачивается информация о том, что Великобритания выслала своих военных "на место" для обслуживания Storm Shadows. Упоминается также, что в Украине якобы "ходит много людей с американским акцентом в гражданской одежде". Уже в своем заявлении 26 февраля Олаф Шольц дал понять, что в Украине находятся французские и британские военные, чем вызвал возмущение коллег по НАТО, которые обвинили его в раскрытии секретной информации. Представитель премьер-министра Великобритании тут же опроверг высказывания канцлера ФРГ.

Кто виноват и что делать?

Сразу после публикации разговора министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал к "решительной реакции". Канцлер Шольц также заявил, что "происшествие весьма серьезно" и пообещал провести быстрое расследование. При этом Писториус сделал особый акцент на том, что публикация разговора свидетельствует об "информационной войне, которую ведет президент России Владимир Путин". По словам министра, момент публикации был явно выбран не случайно. Это могло быть отвлекающим маневром в день похорон Алексея Навального и публикации расследования СМИ о бежавшем в Россию менеджере концерна Wirecard Яне Марсалеке, сотрудничавшем с российскими спецслужбами.

"Речь идет о гибридном нападении в целях дезинформации, речь идет о попытке расколоть нас, о том, чтобы уничтожить нашу сплоченность. Мы не должны поддаваться на уловки Путина. Поэтому мы должны реагировать осторожно, однако не менее решительно", – заявил министр обороны ФРГ.

Между тем стали известны первые результаты расследования. По словам министра, один из участников аудиоконференции, во время которой обсуждались технические возможности ракет Taurus, использовал открытый коммуникационный канал. Расследование военной контрразведки ФРГ показало, что перехват стал возможен из-за "ошибки в использовании" технического оснащения "одним из участников разговора". Находящийся в Сингапуре офицер использовал незакодированный канал при разговоре на платформе Webex. "Из-за этого произошла утечка данных", – заявил Писториус. Министр подчеркнул, что теперь можно исключить внедрение в разговор российского шпиона. Он также отметил, что "в основном все немецкие системы коммуникации надежны".

Речь идет о гибридном нападении в целях дезинформации, о попытке расколоть нас

Писториус заявил, что информации о перехватах других разговоров у него нет. Однако, по его словам, необходимо проверить, допустимо ли проводить конференции именно на этой платформе. Министр также заявил, что "большая часть информации, которая обсуждалась в разговоре, в общем и целом была известна и ранее". Газета Tagesspiegel отмечает, что российская сторона не стала бы публиковать разговор, если бы там содержались секретные данные, а просто тихо использовала бы их для своих целей. В отношении участников аудиоконференции начаты дисциплинарные расследования. После этого будет принято решение о возможных наказаниях.

Как бы то ни было, сам факт перехвата остается скандальным. Даже если в процессе разговора не было утечки важной информации, сама возможность перехвата и указание на то, что обслуживание Taurus было бы возможно без непосредственного участия бундесвера, вредит имиджу армии и непосредственно канцлеру ФРГ. Раздавались также опасения, что международные партнеры Германии перестанут делиться с ней важной информацией.

Так или иначе, теперь бундесвер и министерство обороны должны отвечать на неприятные вопросы не только со стороны оппозиции, но и в рамках правительственной коалиции. Председатель фракции "Союз 90-х/Зеленые" в бундестаге Константин фон Нотц потребовал парламентского расследования скандала. Однако Борис Писториус подверг критике эту идею, поскольку в этом случае возникнут "возможные сложности, ведь речь идет о секретной информации".

Оборонный эксперт бундестага, политик оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер заявил Радио Свобода, что последствия скандала для безопасности Германии "тяжелейшие, поскольку это ослабляет доверие наших партнеров". Политик также подчеркнул, что Олаф Шольц уже перед этой публикацией "устроил утечку" своими высказываниями о нахождении британцев и французов в Украине. Кроме того, публикация разговора показывает, что канцлер "аргументировал свое решение об отказе поставлять Taurus фальшивыми фактами".

Тем не менее Кизеветтер взял под защиту министра Писториуса и подчеркнул, что видит проблему прежде всего в "наивности администрации канцлера по отношении к России". Ведь скандал показывает, насколько недостаточны меры безопасности, предпринимаемые правительством ФРГ. По словам политика, Россия массивно увеличила меры по ведению гибридной войны. В последние годы усилились кибератаки и диверсии, планирование которых Москва осуществляла заранее. Кизеветтер подчеркивает, что бундесвер и спецслужбы ФРГ недостаточно вооружены для отражения подобных гибридных атак. Политик констатировал, что в Германии не хватает не только необходимой правовой основы и материальных ресурсов, но и осознания того, какая опасность исходит от России и других авторитарных государств, в том числе Китая.

Кремль хочет усилить образ враждебного Запада перед президентскими шоу-выборами в России

Кремль использует успехи в информационной войне для своей пропаганды, подчеркивает Кизеветтер. Тем не менее, он указывает на то, что перехват не раскрыл никаких новых или ошеломляющих фактов. По мнению политика, Кремль пытается "переключить внимание со скандала Wirecard, выражения скорби на похоронах Навального, когда десятки тысяч россиян вышли на улицу, и усилить образ враждебного Запада перед президентскими шоу-выборами в России".

По мнению экспертов, публикация разговора могла быть также нацелена на отставку главнокомандующего ВВС Инго Герхартца, который должен в ближайшее время получить высокий пост в структурах НАТО. Герхартц пользуется в бундесвере отличной репутацией. В последние годы благодаря ему было расширено сотрудничество с США и Израилем, закуплены американские истребители F-35, проведены самые крупные воздушные учения Air Defender 2023. Министр обороны, однако, дал понять, что не считает возможную отставку главнокомандующего ВВС необходимой.

Пока что ясно, что если утечка была нацелена на снятие канцлера Шольца и правительственный кризис в Германии, то этого не произошло. Однако для Шольца публикация разговора будет серьезной проблемой, прежде всего из-за выявленной недостаточной защиты от российского шпионажа и халатности на всех уровнях правительственной власти. Оппозиция будет задавать неприятные вопросы, на которые придется отвечать. Уже сейчас из кругов ХДС раздаются предположения, что армия противопоставляет себя канцлеру. В любом случае, Шольцу и Писториусу совершенно не нужны были новые царапины на и так уже поврежденном имидже правительственной коалиции и Социал-демократической партии, к которой они оба принадлежат.