ХАМАС массированно обстрелял Израиль – тот наносит ответные удары

С утра 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреливает Израиль. Погибла женщина, ранения получили как минимум 15 человек, миллионам рекомендовано не покидать бомбоубежища в домах. Израильская армия наносит ответные авиаудары по сектору Газа.

По словам лидера ХАМАС, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет. В результате прямого попадания ракеты в израильском районе Гдерот погибла женщина в возрасте около 60 лет. Среди пятнадцати раненых – двое с тяжёлыми травмами, по данным службы скорой помощи. Сирены звучат во многих городах, сообщается о попадании ракеты в здание в Тель-Авиве.

Израильская армия сообщила о проникновении членов ХАМАС в Сдерот на границе с Газой. Судя по видео, размещённым в соцсетях, в городе идёт перестрелка. Сообщается о жертвах, но их количество пока неизвестно. На одном из роликов – утверждается, что видео снято в Сдероте – вооружённые люди в пикапе обстреливают полицейскую машину.

Боевая группировка ХАМАС объявила о начале новой операции против Израиля. Израильская армия – о "состоянии готовности к войне". Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в неё попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы.