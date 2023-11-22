Сэм Альтман вернется на пост гендиректора OpenAI

Сэм Альтман вернется на пост генерального директора компании OpenAI – разработчика чат-бота ChatGPT и генератора изображений DALL-E.
В компании заявили, что им удалось "достигнуть принципиального соглашения" о возвращении Альтмана на пост гендиректора. В OpenAI также будет восстановлен первоначальный состав совета директоров, его возглавит Брет Тейлор.
Сэм Альтман, который ранее объявил о переходе на работу в Microsoft, подтвердил свое возвращение в OpenAI. "Я люблю OpenAI и все, что я делал в последние дни, было направлено на то, чтобы сохранить команду и ее миссию", – написал Альтман.
Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла написал в соцсети X, что в корпорации одобряют возвращение Альтмана, "воодушевлены изменениями в совете директоров OpenAI" и расчитывают на "развитие прочного партнерства" с компанией.
- 17 ноября совет директоров OpenAI объявил, что уволил одного из основателей компании Сэма Альтмана. Директора компании сочли, что Альтман не всегда был откровенен с ними в своих сообщениях. "Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI", говорилось в заявлении.
- Еще один соонователь OpenAI Грег Брокман объявил, что уйдет из компании вслед за Альтманом, а сотрудники компании написали открытое письмо с требованием вернуть гендиректора и угрожая в противном случае уволиться.
- 20 ноября стало известно, что Альтман переходит на работу в Microsoft. Там он должен был возглавит исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Вслед за Альтманом Microsoft также решили перейти Грег Брокман и несколько разработчиков.
- Американская компания OpenAI занимается технологиями на основе машинного обучения. Была создана в 2015 году несколькими бизнесменами, в том числе Илоном Маском (вышел из состава директоров в 2018 году) и Сэмом Альтманом.
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