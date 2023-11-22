Сэм Альтман вернется на пост гендиректора OpenAI

Сэм Альтман вернется на пост генерального директора компании OpenAI – разработчика чат-бота ChatGPT и генератора изображений DALL-E.

В компании заявили, что им удалось "достигнуть принципиального соглашения" о возвращении Альтмана на пост гендиректора. В OpenAI также будет восстановлен первоначальный состав совета директоров, его возглавит Брет Тейлор.

Сэм Альтман, который ранее объявил о переходе на работу в Microsoft, подтвердил свое возвращение в OpenAI. "Я люблю OpenAI и все, что я делал в последние дни, было направлено на то, чтобы сохранить команду и ее миссию", – написал Альтман.

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла написал в соцсети X, что в корпорации одобряют возвращение Альтмана, "воодушевлены изменениями в совете директоров OpenAI" и расчитывают на "развитие прочного партнерства" с компанией.