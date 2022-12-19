Семь человек пострадали при пожаре на газовом месторождении в Приангарье

Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
Четверых пострадавших госпитализировали в Усть-Кутскую больницу. Один человек обморозил ноги, он будет лечиться на дому. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили санавиацией в Братск.
По данным МЧС, возгорание произошло на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково. Загорелась техустановка комплексной подготовки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает Сибирь.Реалии. О причинах пожара пока не сообщается.
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