В Балашихе обрушилась кровля горящего гипермаркета "СтройТракт"

В городе Балашиха Московской области произошел пожар на территории торгового центра "СтройТракт". Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров - это почти всё здание. Обрушились около одной тысячи квадратных метров кровли торгового центра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. Пожару присвоен четвертый из пяти ранг сложности.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя на площадке под навесом , где хранился пенополистирол.

Утром в понедельник прибывшие по вызову пожарные обнаружили горение мусора на открытой площадке, сообщили ранее в МЧС. Позже огонь распространился на первый этаж, пострадал охранник, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Однако в администрации Балашихи агентству заявили, что всех сотрудников удалось эвакуировать.

В сети появились видео пожара.

9 декабря в Химках сгорел гипермаркет строительных материалов OBI в торговом центре "Мега", огонь охватил всю площадь здания в 18 тысяч квадратных метров. Следственный комитет назвал причиной пожара нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

После российского вторжения в Украину в феврале гипермаркеты OBI сменили владельца в России: вместо одноимённой немецкой компании их выкупил российский бизнесмен. Владелец "Меги", шведская компания IKEA, тоже заявляла об уходе с российского рынка.