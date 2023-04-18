"Люди Байкала" рассказали о выплатах семьям погибших из ЧВК "Вагнер"

Семьям погибших бойцов ЧВК "Вагнер" платят по пять миллионов рублей наличными в качестве "гробовых", а также по 100 тысяч рублей на похороны. Об этом сообщает издание "Люди Байкала".

По их данным, деньги передает куратор, как правило, в гостиничном номере или другом непубличном месте. При встрече он называет только имя. Людмила Гилязова из села Джида в Бурятии получила пять миллионов рублей за погибшего в Украине сына, а также 100 тысяч на его похороны от представителя ЧВК "Вагнер" по имени Женя. Встреча прошла в "маленьком кабинете" в неизвестном Гилязовой здании в Иркутске. Ранее она дважды получала зарплату сына в гостинице "Бурятия" в Улан-Удэ. Сын Гилязовой Расим Игумнов погиб 31 декабря.

Ксения Дурнева из села Улятуй в Забайкалье ездила в Читу чтобы получить 142 тысячи в качестве зарплаты брата. В апреле куратор из ЧВК "Вагнер"по имени Сергей пообещал Дурневой, что "гробовые" она получит через месяц-полтора в Новосибирске. Кристина Чертовских из Иркутска получила в Новосибирске 100 тысяч рублей на погребение брата, сумму компенсации за погибшего родственника она не назвала.

Журналисты "Людей Байкала" обнаружили на Александровском кладбище под Иркутском не менее 57 могил бойцов ЧВК "Вагнер", о большинстве которых ранее не сообщалось публично. Среди похороненных на этом кладбище наёмников 20 человек родились или жили в Иркутской области, 17 - в Забайкалье, 11 - в Бурятии. Лишь о пяти погибших из 57 власти или родственники сообщали в социальных сетях.

43 погибших были заключенными. 17 из них были осуждены по обвинению в убийствах, остальные — по делам о кражах и наркотиках. Судимость десятерых изданию подтвердить не удалось.

Журналисты связались с родственниками погибших наёмников. Несколько семей не знали, что их родные погибли на войне.

Ещё одно неизвестное ранее захоронение на Александровском кладбище состоит из 13 могил, в десяти из которых похоронены жители Иркутской области. Среди погибших трое добровольцев, один контрактник и двое мобилизованных. В том числе из полка , бойцы которого неоднократно жаловались Путину на то, что командиры отправляют их на штурм укрепленных позиций без подготовки.

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