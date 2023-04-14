Журналисты подтвердили гибель более 20 тысяч российских солдат в Украине

По состоянию на 14 апреля удалось подтвердить гибель 20 451 российского солдата в войне с Украиной. Такие данные о потерях приводят журналисты Русской службы Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров. Они отмечают, что за последние две недели удалось подтвердить гибель 1820 военнослужащих, что является самым высоким показателем с начала войны.

По данным журналистов, наибольшие потери несут заключённые и наёмники ЧВК "Вагнер", которые воюют в районе Бахмута. Всего им удалось установить имена 3080 осуждённых, погибших в Украине. С марта число подтверждённых потерь среди заключённых превышает число потерь среди других категорий участников войны.

Также сообщается о высоком уровне потерь среди мобилизованных. Журналистам удалось установить гибель 1900 таких военнослужащих. Отмечается, что 60% из них погибли после 1 января этого года. Также известно о 53 мобилизованных умерших в на территории России в воинских частях и пунктах сбора.

Журналисты отмечают, что треть всех потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и наёмников.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.

Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.

По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.

В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.

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