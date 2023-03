Несокрушимый Бахмут, похорошевшая Москва

Доброе утро!

По данным опроса, проведенного “Левада-Центром”, половина россиян осуждают соотечественников, уехавших из страны из-за мобилизации. Хочется добавить, что половина уехавших осуждает оставшихся, но таких исследований “Левада” не проводил. Пока россияне заняты взаимоосуждением, происходит следующее:

Власти Белгородской области передали переброшенным в “ДНР” мобилизованным, которые не хотят “штурмовать деревни”, что оснований для жалоб нет.

Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян.

Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии автора канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова из-за публикаций о войне в Украине.

Команда Навального выяснила, что Венедиктов, Собчак, телеканал RTVI и пропагандисты получают от Собянина сотни миллионов рублей за пиар мэрии.

В Чехии украли жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову.

Zeit и NYT утверждают, что подрыв “Северных потоков” организовала “проукраинская” группа, арендовавшая яхту у фирмы, записанной на двух украинцев.

В Тбилиси полиция газом и водометами разогнала протестующих против закона об "иностранных агентах": парламент принял его в первом чтении.

Военные сводки

В Украине внезапно сменилась риторика по поводу обороны Бахмута: президент Зеленский в интервью CNN настаивает на тактической важности удержания города, тогда как обороняющие его украинские военные заговорили о Бахмуте как о символе сопротивления злу – вот интервью командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, в котором он даже допускает повторение в Бахмуте Дебальцевского котла 2015 года, но все равно говорит, что город сдавать нельзя. Масштабы потерь можно оценить из подборки видео, которые снимают в городе украинские военные. Силам ВСУ удалось отодвинуть российские войска от единственной дороги, по которой идет снабжение Бахмута, но отодвинули они их всего на “несколько сот метров”. Под Бахмутом погиб один из самых известных в Украине военных, 27-летний Дмитрий Коцюбайло (позывной “да Винчи”) – он ушел добровольцем на фронт в 2014 году в возрасте 18 лет.

Разговоры о снарядном голоде, который якобы испытывает российская армия под Бахмутом, украинские военные называют преувеличением, однако координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет: уже сейчас россияне не могут создать привычный для них “огневой вал”, а к лету они останутся лишь с тем, что производится в России в данный момент, и уступят украинской армии по количеству выстрелов в сутки. (По меньшей мере часть этих выстрелов все равно будет приходиться по надувным муляжам западной военной техники – вот репортаж с чешской фабрики, которая шьет их во все возрастающем количестве.)

Правительство Украины одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Взрослых без их согласия вывезти невозможно, а человек демонстрирует чудеса приспособляемости: вот репортаж из поселка Великая Новоселовка на юге Донецкой области, где люди уже год живут коммунами в подвалах больших зданий.

В ходе очередного обмена военнопленными домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян. Минобороны России перестало отвечать адвокатам на запросы об украинских военнопленных – теперь включение в списки на обмен возможно только через МИД или омбудсменов. Вот три истории о том, как в России издеваются над пленными украинцами.

Вооруженные силы Украины предварительно установили личность военного, видео расстрела которого накануне появилось в сети – это Тимофей Шадура, который числился пропавшим без вести с 3 февраля. В то же время журналист Юрий Бутусов назвал другое имя – Александр Мациевский, в январе взятый в плен под Соледаром. На видео с расстрелом снят мужчина, который произносит “Слава Украине”, после чего слышен звук автоматной очереди, и мужчина падает. Вот история этого лозунга, превратившегося из приветствия украинских националистов в символ сопротивления российской агрессии и в 2018 году ставшего уставным приветствием для ВСУ и национальной полиции Украины.

В Украине впервые вынесли заочный приговор российскому военкому за призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию – 11 лет. Вот, наоборот, история россиянина родом из Винницы, который готов воевать в рядах ВСУ, как его отец, но пока не может в эти ряды попасть (от российской мобилизации он убежал в Грузию).

Война, вид из России

Белгородские власти ответили на обращение мобилизованных, которых из теробороны перевели в штурмовые отряды: ни в какой теробороне, мол, вы не состояли, а необходимую для “штурма деревень” подготовку прошли; и вообще это все решение Минобороны, а не региональных властей. Почему в последнее время появилось так много видеожалоб мобилизованных, здесь отвечают родственники и военные эксперты (спойлер: россиянам нелегко смириться с ролью “расходного материала”, которую раньше исполняли мобилизованные из Луганской и Донецкой областей). Вот монолог жены мобилизованного из Иркутской области: он чудом выжил при штурме украинских позиций под Авдеевкой, после чего отказался идти в новую атаку, его держали в подвале и угрожали убийством, теперь связь с ним пропала.

Суд а Перми приговорил трех контрактников к срокам от 5 до 5,5 лет по делам об оставлении части в период мобилизации. В Грозном военнослужащего приговорили к двум годам колонии по делу о самовольном оставлении части.

Ялтинский международный экономический форум собрались перенести в Москву. Российские власти аннексированного Крыма объяснили это “определенными логистическими особенностями”.

Борьба с антивоенщиной продолжается:

Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова по статье о “фейках” про российскую армию из-за публикаций о войне в Украине.

У члена движения в защиту прав избирателей "Голос" в Тамбове Владимира Жилкина прошел обыск по уголовному делу о “повторной дискредитации” российской армии, которое завели на антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иванова Михаила Гусева. В октябре и в ноябре 2022 года обыски по этому делу проводились у активистов "Голоса" в самых разных регионах России.

В Волгоградской области суд оштрафовал на 10 тысяч рублей 20-летнюю блогерку Тусю, которая опубликовала в телеграме скриншот сообщения от своей подруги из Украины. Та призывала россиян протестовать против войны. Суд обнаружил в этих призывах “возбуждение ненависти”.

В аэропорту Внуково задержали режиссера Артура Аристакисяна, планировавшего улететь в Стамбул. Через некоторое время его отпустили, но причина задержания так и осталась неизвестной. Знакомые предполагают, что оно связано с антивоенной позицией режиссера.

Вот поучительный фрагмент из стенограммы судебного заседания, в ходе которого представители российского Минюста отвечают на вопросы о войне в Украине (Ионеско снимает шляпу).

Международное эхо войны

Лукашенко заявил о задержании “террориста украинских спецслужб”, якобы причастного к попытке подрыва российского самолета на аэродроме под Минском, назвал Зеленского “гнидой” и добавил: “Вызов брошен!”. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил Лукашенко, что подрыв российского самолета-разведчика был не “террористической акцией”, а “антитеррористической” и вновь подчеркнул непричастность к ней Украины, возложив ответственность на белорусских партизан.

Столь же непреклонным был Подоляк и в ответе на публикации The New York Times и Die Zeit о том, что следы от взрывов "Северных потоков" ведут в Украину: по его словам, правительству Украины не известно ни о каких “проукраинских группах”, которые могли подорвать трубопроводы. По данным NYT и Zeit, рассказывающих о выводах следствия, подрыв совершила команда из шести человек, которая по поддельным документам арендовала судно у польской компании, зарегистрированной на двух украинцев. На судне следователи обнаружили следы взрывчатки. The Washington Post в своей публикации уточняет, что у следствия есть также данные, указывающие на возможную причастность России. То есть ничего определенного и окончательного.

В Чехии украли жеребца Зизу, принадлежащего Рамзану Кадырову. Вот сюжет об этом жеребце, снятый в 2015 году, когда конь еще только привыкал к жизни под европейскими санкциями.

Суд во Львове арестовал активы 62-летней пенсионерки, которые еще до войны переписали на нее Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о "регистрируемых партнерствах", в случае принятия которого ЛГБТ-пары смогут официально зарегистрировать свои отношения. Автор инициативы, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун подчеркнула, что зарегистрировать законопроект ее побудило общение с ЛГБТ-военными.

Российская и белорусская повседневность

Команда Навального опубликовала расследование о программе мэра Москвы по созданию городской комфортной среды “Мой район”. Программу осуществляет автономная некоммерческая организация “Мой район”, финансируемая из бюджета Москвы. Облагораживать городскую среду можно было бы и напрямую из городского бюджета, но отдельная структура, по утверждению авторов расследования, нужна для незаметной оплаты иных нужд мэра Собянина. В частности, “Мой район” финансировал избирательные кампании нужных мэрии кандидатов, оформляя эти деньги как оплату соцопросов, а также оплачивал пиар московской мэрии, переводя бешеные миллионы пропагандистам Симоньян и Кеосаяну, владельцу Mash и Lifeview Араму Габрелянову, православному олигарху Константину Малофееву и его телеканалу “Царьград”, а также – внимание! – фирмам Ксении Собчак, Алексея Венедиктова и молодого экологически сознательного яблочника Кирилла Гончарова.

В Беларуси "экстремистским формированием" признали Белорусскую ассоциацию журналистов – негосударственное объединение журналистов, действующее с 1995 года и формально ликвидированное Верховным судом в августе 2021 года.

Тут собраны гипотезы о том, зачем Кадыров отправлял на встречу с Путиным своего старшего сына Ахмата.

Против активиста из Новокузнецка Ингвара (Игоря) Горланова возбудили уголовное дело о разжигании ненависти за две публикации с критикой полиции и судей. Горланов – детдомовец; в течение нескольких лет он проводил акции протеста у администрации Новокузнецка, требуя положенное ему социальное жилье. В декабре 2020 года его задержали и обвинили в неуважении к власти из-за видеоролика, в котором он рвет Конституцию, и на месяц с лишним отправили в психбольницу.

Во Владивостоке 30 тысяч человек остались без горячей воды и тепла из-за прорыва на теплотрассе; в Москве опять сломалось колесо обозрения и загорелось одно из зданий на Петровке 38.

Вокруг света

Парламент Грузии, несмотря на протесты оппозиции, утвердил в первом чтении один из законопроектов об "иностранных агентах", внесенных на рассмотрение движением “Сила народа”. После этого полиция начала жесткий разгон протестующих в Тбилиси – с применением слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат (вот фотографии). Протестующие кидали в полицию бутылки, фаеры, коктейли Молотова и пытались прорваться в здание парламента. Законопроект, который критики называют калькой с соответствующего российского закона, может помешать Грузии вступить в ЕС и НАТО. Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили – она пообещала наложить на закон вето, однако президентское вето можно преодолеть (для этого необходимы голоса трех пятых от общего состава парламента, и у правящей партии “Грузинская мечта” такое число голосов есть). Посольство США в Тбилиси назвало день принятия закона “черным днем для грузинской демократии”.

Во Франции объявлена общенациональная забастовка, продолжаются протесты против президентской пенсионной реформы: пенсионный возраст предложено повысить до 64 лет, и европейские соседи, где он давно уже выше, смотрят на Францию с некоторым недоумением. При этом парламент, большинство в котором у правых партий, скорее всего, поддержит предложение Макрона, и законопроект будет принят.

8 марта

В преддверии Международного женского дня Евросоюз ввел санкции против граждан и официальных лиц шести государств, в том числе России, обвиняемых в систематическом насилии над женщинами и нарушении их прав. Из россиян в санкционный список попали военные, которых обвиняют в сексуализированном насилии в Украине, а также московские полицейские из ОВД "Братеево", пытавшие антивоенных активисток.

Украинский волонтер-парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра удостоена премии International Women of Courage, которую 8 марта вручает Госдепартамент США. Тайра занялась оказанием первой медицинской помощи раненым военным и гражданским в 2014 году. После полномасштабного российского вторжения она работала в Мариуполе – там ее задержали представители так называемой “ДНР”, в плену у которых Тайра провела три месяца.

Рассказ о том, как женщин – несмотря на провозглашаемые принципы гендерного равенства – стараются не допускать в IT-сферу, читайте здесь.

Шесть ссылок

Чекисты. Рассказ об убийстве атамана Дутова в Китае – одном из первых организованных ЧК политических убийств за рубежом. Или история преследования академика Сахарова – к выходу книги "Объект наблюдения. КГБ против Сахарова" в изд-ве Corpus.

Рассказ об убийстве атамана Дутова в Китае – одном из первых организованных ЧК политических убийств за рубежом. Или история преследования академика Сахарова – к выходу книги "Объект наблюдения. КГБ против Сахарова" в изд-ве Corpus. Философия техники. Отрывок из книги Лэндона Виннера “Технологии как формы жизни” (1983). Или авторское предисловие к русскому изданию книги Юк Хуэя “Вопрос о технике в Китае” (изд-во Ad Marginem).

Отрывок из книги Лэндона Виннера “Технологии как формы жизни” (1983). Или авторское предисловие к русскому изданию книги Юк Хуэя “Вопрос о технике в Китае” (изд-во Ad Marginem). Разговоры с творцами. Первое за 20 лет большое интервью с Александром Бренером – легендой российского акционизма, который давно живет в Цюрихе, где создает “порнографические рисунки” и пишет в соавторстве с австрийской художницей Барбарой Шурц книги с критикой современного капитализма. Или беседа с молодым российским кинокритиком Михаилом Захаровым, автором смелого “Дорамаромана” (изд-во No Kidding Press), который пытается “перезапустить” свою карьеру на Западе.

