Бесперебойная работа Вечного огня

Доброе утро!

Некоторым пользователям российского сайта “Госуслуги” пришли письма с анонсом госпрограммы “Престижный гроб в обмен на службу”; представители сервиса называли это “нелегитимным трафиком”. В новостях трафик такой:

Попытка украинских властей эвакуировать из Мариуполя мирных жителей вновь сорвалась. Командир находящихся в городе украинских морпехов обратился к мировым лидерам с просьбой организовать их эвакуацию в третью страну.

Глава Евросовета Шарль Мишель побывал с визитом в Киеве.

По данным украинских военных, имитация референдума о создании ХерНР в Херсоне намечена на 27 апреля.

США расширили санкции против России. Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Фронтовые сводки

В среду, в 56-й день войны, Россия продолжала прощупывать украинскую оборону на Донбассе; особенно жестоким обстрелам подверглась Авдеевка Донецкой области, бои там идут по 20 часов в сутки. Военные ведомства России и Украины не сообщают об изменениях линии фронта. О настроениях российских военных можно судить, например, по фронтовому блогу контрактника из Петербурга Анатолия Дремова, воюющего как раз на Донбассе: если раньше он передавал видео-приветы из разграбленной “укроповской хаты”, то теперь сообщает лишь, что жив.

В Мариуполе российская армия продолжает штурм завода “Азовсталь”, где укрываются украинские военные, раненые и гражданские лица, в том числе дети. Захватить территорию предприятия крайне сложно: она огромная, там 24 км подземных переходов разного назначения, в которых, видимо, и укрываются мирные жители. Намечавшаяся на среду эвакуация гражданских лиц из Мариуполя в Украину вновь сорвалась, сегодня попытки установить гуманитарный коридор возобновятся. Командир украинских морпехов в Мариуполе обратился к мировым лидерам и папе римскому с просьбой помочь эвакуировать скрывающихся в недрах “Азовстали” украинцев в третью страну. Военный эксперт Сергей Грабский считает политическое разрешение противостояния вокруг “Азовстали” весьма вероятным: России, которой нужно предъявить своим гражданам хоть какую-то победу, было бы выгодно заполучить ее не путем изнурительных бомбежек предприятия, а просто через согласие на эвакуацию его защитников.

Музей концлагеря Аушвиц-Биркенау сообщил о гибели в Мариуполе 91-летней Ванды Объедковой: "В возрасте 10 лет Ванда Семеновна пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск".

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух рассказал об убийстве российскими военными 24 раненых украинских солдат в поселке Розовка, расположенном на границе Запорожской и Донецкой областей. "Я понимаю, что после Бучи никого уже убийствами не удивишь. Но у нас маленькие Бучи практически по всей линии следования российской армии", – сказал он.

Во вторник российские телеканалы показывали, как якобы на собрании жители Розовского района "голосуют" за "присоединение" к "ДНР". Украинские военные сообщают, что “референдум” о создании ХерНР со столицей в оккупированном Херсоне намечен на 27 апреля. Российская армия продолжает обстреливать Николаев.

Что касается Бучи, то вот монолог Анастасии Федорук, дочери мэра Бучи Анатолия Федорука, о двух неделях, проведенных под российской оккупацией. Здесь о жизни в оккупированной Бородянке рассказывает директор местного психоневрологического интерната Марина Ганицкая. В среду в Бородянке побывал глава Евросовета Шарль Мишель. "История не забудет военных преступлений, совершенных здесь. Не может быть мира без справедливости", – написал он в твиттере. На переговорах, которые Мишель провел в Киеве, обсуждались новые санкции против России, а также оборонная и финансовая поддержку Украине со стороны ЕС.

По данным ООН, число беженцев из Украины превысило пять миллионов человек. Вот новые фотографии войны.

“И это в мирное время!”

Журналисты проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода поговорили с матерью еще одного российского срочника с затонувшего крейсера "Москва": ее сын уцелел и был эвакуирован на фрегат “Макаров”. Он рассказал матери по телефону, что “Москву” поразили украинские ракеты “Нептун”, а все находившиеся на палубе и в рубке погибли. “Я поседела прямо от ужаса, – говорит женщина. – То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это в мирное время". Она уверена, что ее сын нес исключительно “мирную службу”, хотя крейсер, насколько ей известно, направлялся в сторону Одессы “для высадки морских пехотинцев”.

Издание “Можем объяснить” обнаружило еще одного срочника среди пропавших без вести на затонувшем крейсере “Москва” – это 23-летний Иван Франтин из Карелии. “Важные истории” выяснили, что врачей, работающих с ранеными российскими военными на границе с Украиной, вынудили подписать обязательство о неразглашении. Здесь глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко комментирует намерение российского Минобороны передать военкоматам полномочия по начислению льгот родственниками погибших военных (спойлер: это попытка максимально закрыть информацию о потерях, но запретить родственникам погибших общаться с прессой никакой военком не вправе).

Тем временем Путин

Поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат” (ее запустили на космодроме Плесецк, а учебные боевые блоки якобы упали на полигоне на Камчатке);

Поменял командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове – Украина обвиняла псковских десантников в причастности к убийствам в Киевской области;

Провел совещание с металлургами, имена которых не разглашаются, потому что ранее ЕС ввел санкции против бизнесменов, встречавшихся с Путиным 24 февраля;

Заседал в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации “Россия – страна возможностей” и поддержал идею еженедельного поднятия флага и исполнения гимна в российских школах, а также введение с 1 сентября специальных уроков, на которых детям будут разъяснять необходимость войны с Украиной.

Последнее вроде бы подталкивает к выводу, что война до осени не закончится, и официальный представитель МИД России Мария Захарова как будто тоже на это намекает: она заявила, что Россия не доверяет украинским переговорщикам (вопрос о том, доверяет ли Украина российским, ее не заботит). Правда, чуть позже пресс-секретарь Путина Песков сказал, что украинской стороне передан проект документа по мирному договору, "который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки", а глава украинских переговорщиков Михаил Подоляк подтвердил, что бумага получена. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что попытки остановить войну путем переговоров с Путиным, скорее всего, бессмысленны, потому что вести переговоры с Путиным – все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу".

Агентство Bloomberg, поговорив с десятком российских чиновников и представителей элит, утверждает, что накануне войны Путин резко сузил круг общения и прислушивается теперь только к министру обороны, начальнику Генштаба и секретарю Совбеза. Тех, кто говорит ему о катастрофических последствиях западных санкций для российской экономики, он не слушает. Собеседники Bloomberg разделяют опасения США о том, что Путин может применить ядерное оружие.

Россия вне мировой арены

США вновь расширили санкции в отношении России – список пополнили 29 физических и 40 юридических лиц, среди которых телеканал “Царьград”, сын владельца этого телеканала Константин Малофеев, люди, связанные с банком “Открытие”, первый зампред ЦБ России, а также "Транскапиталбанк" – оператор услуг новой платежной системы Hello, создающейся в России для хитрых трансграничных переводов денег.

Китайская платежная система UnionPay приостановила сотрудничество с российскими банками, попавшими под санкции.

Китай открыл железнодорожный маршрут в Германию в обход России.

Германия прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года; Латвия анонсировала отказ от российского газа в те же сроки.

Министры финансов и представители правительств западных стран покинули заседание G20 во время выступления главы Минфина России Антона Силуанова.

Черногория запретила вещание Russia Today и Sputnik.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире.

Toshiba остановила прием заказов из России. Shell выводит сотрудников из страны, Danone прекращает поставки в Россию воды Evian и растительного молока Alpro.

Разгон позитива

“Медуза” выяснила, что на фоне войны с Украиной и падения уровня жизни в администрации президента России решили увеличить количество “положительных” новостей в СМИ. “Идет разгон позитива”, – пояснил источник, близкий к АП. Сообщения о новых санкциях подаются как новости о возникновении у России новых шансов. Одним из примеров такого “позитива”, видимо, следует считать статью в “Коммерсанте”, предсказывающую преизбыток айтишников в России по причине их массового отъезда из России.

По данным “Ведомостей”, идет разработка поправок к Гражданскому кодексу, разрешающих судам выдавать принудительные лицензии на контент, принадлежащий ушедшим из России компаний. После принятия этих поправок в России можно будет показывать фильмы, печатать книги и пр., не спрашивая разрешения правообладателя и ничего ему не отчисляя.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатной поставке газа для "бесперебойной работы Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружений".

В России идет молчаливое общественное обсуждение обновленных "Правил осуществления просветительской деятельности". Цель правил в том, чтобы оградить россиян от тлетворной антироссийской пропаганды. Оградив от тлетворной, нужно насаждать пропаганду животворящую: на уроке основ светской этики показывать четвероклассникам выпуск михалковского “Бесогона”, в котором объясняется происхождение “украинского фашизма”, а в спецприемнике демонстрировать участникам антивоенных акций фильм "Луганск 2015" с отрывками всё из того же Бесогона.

Не поддавшихся животворящей пропаганде ждут кары:

В отношении учительницы и депутата районного собрания из деревни Слопыгино Псковской области составлен административный протокол о “дискредитации российской армии” за размещенную в ВК фотографию с плакатом “Нет войне!”. На екатеринбуржца составлен такой же протокол за плакат с сокращенной цитатой из Путина.

Житель Иванова пытается оспорить в суде задержание за плакат “*** *****”, и местная полиция просит суд не удовлетворять этот иск на том основании, что пятиконечная звезда “является важным идеологическим символом согласно источника "Википедия"“ (сохранена стилистика полиции). При чем тут пятиконечная звезда, представитель полиции не объясняет.

Суд отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы", требовавшей признать блокировку своих ресурсов незаконной.

Ведется активная культурная политика:

В московском “Электротеатре Станиславский” после жалобы депутата Хинштейна отменили спектакль с Юлией Ауг, выступившей против войны.

После жалобы того же депутата Хинштейна Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении художника Олега Кулика из-за демонстрации его скульптуры "Большая мать" на выставке "Арт-Москва" в Гостином Дворе.

С YouTube удалили все выпуски выходящей на “России 1” телепередачи “Сто к одному”, после того как ее ведущий Александр Гуревич выступил против войны.

Свыше тридцати популярных в России украинских артистов попали в список лиц, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. Среди них – Верка Сердючка.

Какие-то кары, видимо, ждут и лауреатов театральной премии “Золотая маска” Дмитрия Крымова и Ксению Сорокину: режиссер Крымов передал свою награду главреду “Новой газеты” Дмитрию Муратову, а художница по костюмам Сорокина отдала свою “Маску” петербургской художнице Саше Скочиленко, которую отправили в СИЗО по уголовной статье о “дискредитации российской армии” за замену ценников в магазине на информацию о жертвах среди мирного населения Мариуполя.

Все остальное

Суд в Петербурге приговорил бывшего депутата городского законодательного собрания Максима Резника к пяти месяцам колонии-поселения по делу о незаконном приобретении марихуаны без цели сбыта. Этот срок Резник уже отбыл под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено по следам акций в поддержку Алексея Навального (Резник отказался осудить политика по просьбе ФСБ) и ради недопущения его на выборы в Закс.

Суд в Лондоне разрешил экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Решение об экстрадиции будет принимать глава МВД Великобритании Прити Пател. После этого защита Ассанжа сможет обжаловать приговор.

В Беларуси на осужденную по "хороводному делу" многодетную мать завели уголовное дело по шести статьям.

Шесть ссылок

Две стороны войны. Первые 20 дней войны в дневнике киевского психоаналитика Елены Груздевой. Или беседа с социологом Еленой Коневой о том, как россияне на самом деле воспринимают войну.

Первые 20 дней войны в дневнике киевского психоаналитика Елены Груздевой. Или беседа с социологом Еленой Коневой о том, как россияне на самом деле воспринимают войну. Разговоры с творцами. Беседа с писателем Сергеем Соловьевым о его книге “Улыбка Шакти”, в которой он рассказывает о своем опыте постижения жизни и смерти через блуждания по индийским джунглям. Или интервью с ученицей Алексея Учителя и Бориса Юхананова Владленой Санду о ее фильмах – в том числе о картине “Память”, посвященной воспоминаниям о детстве, проведенном в Чечне.

Беседа с писателем Сергеем Соловьевым о его книге “Улыбка Шакти”, в которой он рассказывает о своем опыте постижения жизни и смерти через блуждания по индийским джунглям. Или интервью с ученицей Алексея Учителя и Бориса Юхананова Владленой Санду о ее фильмах – в том числе о картине “Память”, посвященной воспоминаниям о детстве, проведенном в Чечне. Рыба. История о том, как Исландия победила Великобританию в тресковых войнах 1950–1970-х годов. Или отрывок из книги Павла и Ольги Сюткиных “Русская кухня: от мифа к науке” (изд-во “НЛО”), посвященный появлению в СССР рыбного дня и началу производства консервов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок