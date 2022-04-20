"Оградить от антироссийской пропаганды": новые правила для просвещения

В России на фоне войны с Украиной практически незаметно проходит публичное обсуждение обновленных "Правил осуществления просветительской деятельности". Документ подготовило Министерство просвещения РФ, его прошлая версия появилась в 2020 году, получила 25 тысяч отрицательных отзывов специалистов и была снята с обсуждения. Правила устанавливают основания для отказа в сотрудничестве российских вузов и школ с иностранными организациями. Текст размещен на сайте правительства.



Ранее Сибирь.Реалии сообщало, что если российские школа или вуз захотят сотрудничать с иностранными просветительскими организациями, им нужно будет подать заявку об этом в Минпросвещения или Минобрнауки. Среди оснований для отказа в сотрудничестве указаны внесение организации в реестр "нежелательных" в России, отсутствие у иностранного лица разрешения на въезд в Россию и наличие судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Организации, включенные в реестр "иноагентов", должны будут согласовывать с властями всю свою просветительскую деятельность, в том числе образовательные программы, курсы и лекции. Ведомства могут отказать организации в проведении того или иного мероприятия или внести изменения в его программу.

Предложение о поправках в закон о просвещении внесли в Госдуму в ноябре 2020 года. Так власти надеялись "оградить российских граждан от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности".

Сейчас обсуждение правил ведения просветительской деятельности ведется не слишком активно: часть экспертов считает, что это петеряло свою актуальность из-за войны России против Украины, и есть вещи поважнее. Но многие специалисты отмечают, что новая версия правил действительно лучше старой. Вместе с тем, из проекта никуда не исчезли положения, конфликтующие со статьями Конституции России, отмечается в замечаниях к документу.



Работа просветителей, по версии чиновников профильного министерства, должна "обеспечивать развитие способностей человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в российском обществе традиционными духовно-нравственными ценностями". Именно эта часть документа вызывает возражения автора петиции 2020 года против закона о просветительской деятельности, астрофизика Сергея Попова. В остальном же, по мнению эксперта, доработанные правила – это шаг вперед:

Первая версия правил запрещала почти все на свете

– Первая версия регулирующих правил была очень жесткая, и она запрещала почти что все на свете, и с ней очень жестко боролись, то есть там были заседания в Общественной палате, много всяких публикаций, обсуждений. И я думаю, 90 процентов – и даже больше – всего плохого, что было в первой версии регулирующих правил, удалось убрать.

Вместе с тем Сергей Попов сожалеет, что экспертное сообщество "из-за общего фона" практически не обсуждает новый документ. Действительно, на портале раскрытия проектов нормативных актов у новой версии правил – всего 35 негативных отзывов. И один "лайк".

Автор единственного пакета замечаний – эксперт в сфере образования, юрист, кандидат экономических наук Анатолий Вифлеемский. Он усматривает в проекте правил коррупциогенные факторы, двусмысленное регулирование, а также противоречия Конституции.

Уже второй пункт документа освобождает от соблюдения этих правил религиозные организации. По мнению Вифлеемского, это нарушает 14 и 19 статьи Конституции, поскольку в стране, где церковь по закону отделена от государства, послабления религиозным организациям "дискриминируют граждан, не исповедующих ту или иную религию".

Предлагаемые правила обяжут просветителей-иноагентов при проведении мероприятий обязательно указывать свой статус, причем в том виде, в каком это потребует контролирующий орган – Минпросвещения.

Павел Милославский, директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры (признан иноагентом в 2021 году), назвал проект правил "пустым документом, пригодным для любого толкования":

Можно отметить пункт, призывающий к доносам. Но это и так реализуется

– Не увидел ничего, что сильно бы меняло ситуацию, кроме фактического запрета на просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. Но это единственное ограничение, которое я увидел. Можно отметить также пункт 10, призывающий к доносам. Но эти действия и так реализуются и не требуют дополнительного разрешения, – говорит Милославский.

На самом деле, просветительская работа в школах перейдет под особый контроль только в случае финансирования за счет бюджета. Просветитель обязан будет за месяц до мероприятия представить на утверждение "программу просветительской деятельности", где должны быть указаны цели, задачи, сроки, формы и место проведения, а также целевая аудитория. По мнению Сергея Попова, школы и прежде не особенно стремились к сотрудничеству с неоднозначными просветителями:

Школы и не рвались приглашать "опасных" экспертов

– Это означает, что накладываются дополнительные бюрократические обязательства на организаторов, и, соответственно, будут сложности, – говорит Попов. – Наверное, если захотеть пригласить кого-то не того, то ничего не получится. Контролирующие инстанции банально перестрахуются и скажут: а вот этого человека звать не будем, эту тему обсуждать не будем. Скорее, темы будут проблемой – не люди. То есть совершенно безвестный для контролирующих органов человек, но обсуждающий потенциально опасную тему – вот это скорее вызовет реакцию, я думаю. Но, повторюсь, школы и не рвались за какие-то бюджетные деньги приглашать опасных экспертов, – говорит Сергей Попов.

Издатель Александр Гаврилов видит в новых ограничениях для просветителей ожидаемое продолжение политики закручивания идеологических гаек:

Родина требует, чтобы мыслители чеканили шаг и не вели разговорчиков в строю

– Большинство людей, чья просветительская позиция меня интересует, уже испытывают чудовищное давление за неуважение к букве "Z" и оскорбление Вооруженных сил, так что эта новелла мало что добавляет к цветущей сложности жизни в России. Недавняя новость про создание "профессионального стандарта профессии “писатель” и этот "восставший мертвец"– это всё одно и то же: родина требует, чтобы мыслители, писатели и просветители построились дружными рядами, чеканили шаг и не вели разговорчиков в строю. Смысла в этом ноль, но и база сопротивления легалистов тоже околонулевая, – полагает Александр Гаврилов.

Единственная надежда – на то, что всё это не будет работать на практике, говорит издатель. Между тем уже 18 апреля истекает срок публичных обсуждений новых правил. Затем они пройдут антикоррупционную экспертизу и будут направлены на подпись председателю правительства.

Закон о "просветительской деятельности" внесли в Госдуму РФ в ноябре 2020 года и приняли менее чем за полгода: 5 апреля его подписал Владимир Путин. Документ вносит поправки в закон "Об образовании": определяет, что такое "просветительская деятельность", и вводит ограничения на ее ведение.



Инициаторы проекта считают важной борьбу с "антироссийскими силами". Издание TJournal отмечает, что законопроект о просветительской деятельности придумали 14 парламентариев и сенаторов во главе с Андреем Климовым. Большинство из "Единой России" (9 человек), по два из ЛДПР и "Справедливой России", один из КПРФ. Все они – соавторы закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц.

По мнению разработчиков, поправки помогут оградить школьников и студентов от "антироссийских сил", которые "бесконтрольно" реализуют пропагандистские мероприятия, направленные "на дискредитацию проводимой государственной политики, пересмотр истории" и "подрыв строя".



В пояснительной записке к закону отмечалось, что он призван распространить достижения отечественной науки, культуры и исторического наследия, а также "создать условия для развития личности и формирования активной гражданской позиции".