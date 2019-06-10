Похоронный бизнес

Доброе утро!

Сегодня три деловые российские газеты – “Ведомости”, “Коммерсант” и РБК – вышли с практически одинаковой первой полосой: под крупным заголовком “Мы – Иван Голунов” опубликовано совместное заявление редакций в поддержку арестованного журналиста “Медузы” с требованием детальной проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание.

В субботу поздно вечером суд поместил журналиста Ивана Голунова под домашний арест. Его обвиняют в “покушении на сбыт наркотиков в крупном размере”. Пикеты в поддержку Голунова возобновились в воскресенье.

На выборах президента Казахстана, по данным официальных экзит-поллов, побеждает действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Оппозиция заявляет о нарушениях – по данным ее опросов, должен быть второй тур.

Партии бывшего и действующего президентов Украины представили списки на выборы в Верховную Раду.

Президент Молдовы Игорь Додон в шестой раз временно отстранен от власти Конституционным судом.

Покушение на сбыт

Поздно вечером в субботу суд в Москве отправил под домашний арест корреспондента “Медузы” Ивана Голунова. Ему предъявлены обвинения в “покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере” (от 10 до 20 лет). Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подкинули. По его словам, он получал угрозы, а его арест может быть связан с расследованием похоронного бизнеса, которым он занимался.

Люди начали собираться у здания суда, куда должны были привезти Голунова, с раннего утра, однако следователи совершали с задержанным свои следственные действия, потом ему стало плохо, врачи нескольких бригад скорых обнаружили у него гематомы, ссадины, ушиб ребер, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга – и рекомендовали госпитализацию. В больнице, куда Голунова все-таки отвезли, гематомы и ссадины зафиксировали, но сотрясения мозга не обнаружили. В результате в суд Голунова доставили поздно, и у его адвокатов было 15 минут на ознакомление с материалами дела. Вот рассказы о том, как прошел субботний день у суда: раз, два, три. В воскресенье пикеты возобновились.

Дело Ивана Голунова передали из полиции Западного округа Москвы в Главное следственное управление МВД по Москве. Адвокаты подали заявление против полицейских, проводивших задержание, и готовят жалобу в ЕСПЧ. Домашний арест следует считать маленькой победой – вот комментарий адвоката Ирины Хруновой о том, как обычно расследуются такие дела. Здесь разобраны доказательства, с которыми следователи пришли в суд.

С заявлениями в поддержку Ивана Голунова выступили десятки известных россиян, от Шевчука до Познера. Актер Константин Хабенский открыл кинофестиваль “Кинотавр” словами в поддержку Голунова. Петицию с требованием освобождения журналиста подписали почти 130 тысяч человек.

В заявлении главреда “Медузы” Ивана Колпакова говорится, что редакция совместно с журналистами других изданий завершит расследование, за которое, предположительно, пытаются закрыть журналиста, и назовет организаторов его преследования. У издания “Проект” уже есть своя версия. Интересна и личность начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова, люди которого задерживали Голунова. Вот здесь о его деятельности рассказывает пострадавшая от него Ульяна Хмелева; при внимательном рассмотрении Щиров оказался богатым человеком.

Ну а список расследований Ивана Голунова, которые надо читать, вот здесь.

Выборы Токаева

В Казахстане в воскресенье прошли президентские выборы – первые без фамилии “Назарбаев” в бюллетене. По официальным данным, явка составила 77%. По данным официальных экзитполов, победил выдвиженец Назарбаева, действующий президент Касым-Жомарт Токаев (70%). Второе место, по данным экзитпола, занял оппозиционер Амиржан Косанов, который набрал 15,39% голосов. В то же время, по данным опросов, которые проводила оппозиция, а также согласно протоколам с нескольких участков, которые удалось получить наблюдателям, ни один из кандидатов не набрал нужных 50% для победы в первом туре.

В день выборов в разных городах Казахстана были задержаны около 500 человек.

Все остальное

В Украине прошли съезды партий действующего и бывшего президентов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Порошенко возглавил список своей партии “Европейская солидарность”. С чем пойдет на выборы “Слуга народа” Зеленского, рассказано тут.

В Молдове – очередной кризис власти. Конституционный суд страны в шестой раз временно отстранил от должности президента Додона – за отказ распустить парламент после провала всех попыток создать правящую коалицию. Проблема только в том, что правящая коалиция была создана и даже получила международное признание. Подробнее тут.

Сегодня в Великобритании начинается регистрация кандидатов на пост главы консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Здесь объясняются правила избрания и перечисляются основные претенденты.

Шесть ссылок

Отрывок из книги Зигмунта Баумана и Леонидаса Донскиса “Текучее зло: жизнь в мире, где нет альтернатив” (изд-во Ивана Лимбаха) – о страхе и ненависти как основной валюте современной политике, чуде 1989 года в Восточной Европе и нынешнем популизме.

Разговоры с творцами. Художник Леонид Тишков рассказывает Дмитрию Волчеку, какие отношения его связывают с Луной. Художник и коллекционер Ян Раухвергер вспоминает в разговоре с Евгением Коганом своего учителя, Владимира Вейсберга (1924–1985). И вот перевод интервью, которое Сьюзен Зонтаг дала журналу The Paris Review в 1994 году.

Поп-лингвистика. Ирина Левонтина рассказывает, зачем включать в словарь слово "хайп", когда все станут говорить "в Украине" и помогают ли феминитивы борьбе за равноправие. Или объяснение, почему на иностранных языках говорят с акцентом и как с этим бороться.

Искренне Ваши,

Семь Сорок