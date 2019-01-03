Доброе утро!

И с наступившим новым годом, дорогие читатели! Что изменилось с приходом 2019 года в жизни постсоветских стран, рассказано тут. Событий же со времени последней рассылки произошло немного, но без трагедий, увы, не обошлось:

Из-под обломков жилого дома в Магнитогорске извлечены тела 33 погибших. Причиной обрушения подъезда власти называют взрыв бытового газа.

В Дании жертвами аварии на железнодорожном мосту стали шесть человек.

В Москве по подозрению в шпионаже арестован американец. США требуют его немедленного освобождения.

Трагедия в Магнитогорске

Вчерашний день был в Челябинской области днем траура по погибшим при обрушении подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. Обрушение случилось рано утром 31 декабря; причиной, по официальной версии, является взрыв бытового газа.

К концу дня траура из-под обломков были извлечены тела 33 погибших. Еще несколько человек найти пока не удалось. Люди, которых спасатели вытащили из-под обломков живыми, отправлены в разные больницы, в том числе и в московские. Среди них – 11-месячный мальчик, найти которого помог его отец.

Здесь – репортаж с места событий. Магнитогорск полнится тревожными слухами и конспирологическими версиями в связи с тем, что вечером 1 января в том же районе, где стоит частично обрушившийся дом, сгорела “газель” (погибли три человека), а причиной тоже была названа “неисправность газового оборудования”. Кроме того, ходят слухи, что в ночь на 2 января в городе эвакуировали еще один жилой дом. 31 декабря в Магнитогорск приезжал Путин, 1 января – глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

За 2017–2018 годы в России было по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и ранениям. Попытка объяснить, почему их так много – здесь.

Другие катастрофы и теракты

В Москве в парке Горького в новогоднюю ночь обрушился деревянный мост. Пострадали 13 человек, директор уволен.

В Петербурге вечером 2 января рухнул информационный щит Культурного центра ГУВД на Невском. Пострадали три человека. Щит, по словам ГУВД, никому не принадлежит.

Жертвами аварии на железнодорожном мосту в Дании стали шесть человек, еще 16 пострадали.

Британская полиция расследует новогоднее нападение с ножом в Манчестере как теракт. Преступник, ранивший троих (в том числе полицейского) задержан. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Правительство Германии осудило новогодние нападения на иммигрантов: в Баварии нападения произошли 29 декабря, в городах Ботроп и Эссен на севере Германии – в новогоднюю ночь. В Ботропе и Эссене 50-летний немец на машине пытался сбить прохожих – иммигрантов из Сирии и Афганистана. Пострадали пять человек, нападавший арестован.

Свадебный шпион

Госсекретарь США Майк Помпео требует немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже. 48-летний Уилан, бывший военный, а ныне глава службы безопасности американской компании, часто ездил в Россию, вел страницу в ВК и даже чуть-чуть говорил по-русски. Под Новый год он приехал в Москву на свадьбу к другу, который женился на россиянке. Сейчас Уилан сидит в “Лефортово”, вчера вечером его посетил посол США Джон Хантсман.

Российско-украинское

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в письме к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой оценила состояние здоровья Станислава Клыха – украинца, осужденного в России на 20 лет за участие в Первой чеченской войне, – как удовлетворительное. По словам Москальковой, в обследованиях Клых не нуждается. Еще в суде Клых демонстрировал явные признаки психического расстройства; адвокат, встречавшийся с ним в колонии, говорит, что там украинца лечили тяжелыми психотропными препаратами.

В аннексированном Россией Крыму неизвестные напали на крымскотатарского активиста Ризу Асанова. Асанов организует семинары, на которых рассказывает крымским татарам, как правильно вести себя при задержании и обысках.

Женщины в храме

В индийском штате Керала уже несколько дней не прекращается противостояние между полицией, которая, выполняя решение Верховного суда Индии, пытается дать возможность женщинам посетить храм бога Айяппе в Сабарималу, и традиционалистами, настаивающими, что женщинам в храме не место и что светская власть не должна вмешиваться в религиозные дела. Подробности тут.

Семь ссылок

1 января исполнилось сто лет со дня рождения Сэлинджера. Вот тут о значении писателя для мировой литературы рассуждает Андрей Аствацатуров, а тут – Борис Парамонов.

Мультсериал “Ну, погоди!” на полвека моложе Сэлинджера, и вот юбилейное интервью с одним из его авторов, Борисом Курляндским.

Здесь о лучших фильмах ушедшего года рассказывает Дмитрий Волчек, и номер один в его списке – фильм Орсона Уэллса, снимавшийся в 1970-е годы и смонтированный в 2018-м.

Еще литературное. Фрагменты из комментария Александра Долинина к набоковскому “Дару”, разговор Долинина с Романом Тименчиком всё о том же комментарии или любопытная беседа писателей Андрея Левкина и Кирилла Кобрина, в разные годы занимавшихся монтажом отрывков из русских классических романов (со ссылками на сами эти монтажные тексты).

Искренне Ваши,

Семь Сорок