Женева ждет

Доброе утро!

В Новосибирске произошел взрыв на автозаправке, пострадали 35 человек. В остальном новости такие:

Любовь Соболь отказалась от участия в думских выборах.

По чеченскому телевидению показали репортаж с участием похищенной из шелтера в Махачкале Халимат Тарамовой; власти Беларуси привезли Романа Протасевича на пресс-конференцию.

На пресс-конференции в Брюсселе президент США сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, это испортит отношения России со всем миром и с ним лично.

По данным Росстата, в 2020 году убыль населения в некоторых российских регионах выросла в десятки раз, в целом по стране – более чем вдвое.

Ложь, повторенная много раз

Чеченский телеканал "Грозный ТВ" выпустил 35-минутный спецрепортаж "о попытке похищения" Халимат Тарамовой – 22-летней женщины, похищенной ранее из кризисной квартиры для жертв насилия в Махачкале. В нем утверждается, что это не чеченская полиция похитила Тарамову из шелтера, а правозащитники и некие психологи похитили ее из счастливой чеченской семьи. В репортаже показали и саму Халимат: она говорит, что сейчас с ней все хорошо, а как она оказалась в шелтере, она якобы не помнит. Здесь адвокаты объясняют, что доказательств похищения Тарамовой и ее насильственного удержания родственниками более чем достаточно, а данное под давлением интервью опровержением считаться не может.

В Беларуси происходит то же самое: на организованный МИД Беларуси брифинг привезли Романа Протасевича, арестованного после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Он сказал, что его никто не бил и не пытал, что он чувствует себя прекрасно и сотрудничает со следствием. Журналист “Би-би-си” ушел с брифинга в знак протеста против использования заложников в целях пропаганды. На этой же пресс-конференции белорусские чиновники и военные заявили, что истребитель МИГ-29 не принуждал самолет Ryanair, в котором летел Протасевич, сесть в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси позже добавил, что члены Союза поляков Беларуси выехали в Польшу добровольно – вот, например, рассказ Ирены Бернацкой о том, как ее везли из тюрьмы на белорусско-польскую границу, а она думала, что везут в лес расстреливать.

Российские будни

В Москве задержали корреспондента издания Readovka, снимавшего акцию Петра Крисевича с “самоубийством” на Красной площади. Ему пытались вменить распитие спиртного в общественном месте, но так и не вменили – просто покатали на автобусе по городу и подержали в полиции.

Проект "Агит Россия", который публиковал информацию об уличных протестах и занимался политической агитацией, объявил о закрытии из-за угрозы уголовного дела.

Ближайшая соратница Навального Любовь Соболь отказалась от участия в сентябрьских думских выборах, поскольку не может обеспечить безопасность своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям.

Три разговора:

С бывшим машинистом московского метро об исках, поданных в связи с увольнением за участие в акциях в поддержку Навального;

С отстраненным от служения священником Андреем Винарским (он недавно вышел из-под ареста в Хабаровске, отсидев 25 суток за участие в апрельской акции в поддержку Навального).

С новгородским активистом Романом Максимовым, который собирался участвовать в выборах в Новгородскую гордуму, но после того, как Госдума приняла закон о запрете участия в выборах для "экстремистов", а на него самого стали давить силовики, шантажируя службой в армии и предложениями "сотрудничать", он от этой идеи отказался.

Перед встречей с Путиным

По итогам саммита НАТО в Брюсселе было принято довольно грозное в отношении России коммюнике, где упомянута не только российская военная мощь, но разного рода “гибридные” поползновения, на которые теперь решено давать ответ.

После публикации полного интервью Путина американскому телеканалу NBC выяснилось, что у Путина не только нет “привычки убивать”, но и что он не решился гарантировать корреспонденту, что Навальный выйдет на свободу живым. Ну потому что в колонии к Навальному относятся “как ко всем”, а медицина там плохая. На пресс-конференции в Брюсселе президента США Джо Байдена спросили (англ.), что будет, если Навальный умрет в тюрьме. Байден ответил: “Это будет трагедией. Это ухудшит его [Путина] отношения со всем миром и со мной”. Здесь политолог Дмитрий Орешкин объясняет, зачем Путин так рвется встретиться с Байденом и что он может ему предложить. В Женеве в преддверии российско-американского саммита появилось граффити с Навальным – такое же, какое в конце апреля закрасили в Петербурге.

Есть еще один вопрос, который мог бы решиться в Женеве: американец Пол Уилан, осужденный в России на 16 лет за шпионаж, просит Байдена забрать его домой.

Вокруг света

Беларусь. Руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко объявил о прекращении акций протеста на польско-белорусской границе после полученного в субботу письма от представителя ЕC по международным делам Жозепа Борреля. Боррель пишет, что в ближайшее время ЕС введет санкции против режима Лукашенко. Вот репортаж о жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой, которая отсидела 105 суток под административным арестом – это рекорд для Беларуси.

Руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко объявил о прекращении акций протеста на польско-белорусской границе после полученного в субботу письма от представителя ЕC по международным делам Жозепа Борреля. Боррель пишет, что в ближайшее время ЕС введет санкции против режима Лукашенко. Вот репортаж о жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой, которая отсидела 105 суток под административным арестом – это рекорд для Беларуси. Российско-американское. Американский суд отказал российскому олигарху Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за минувший год Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок, хотя их общее количество сократилось.

Американский суд отказал российскому олигарху Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за минувший год Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок, хотя их общее количество сократилось. В столице Венгрии прошла масштабная акция протеста против законопроекта, который запрещает любые обсуждения гомосексуальности в школах.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снизился до 13 721 (из них в Москве – 6590). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 222 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 126 801 человека (+371 за сутки).

В Москве с сегодняшнего дня начинается “нерабочая неделя”: никакой поддержки бизнесу в связи с ней не предусмотрено, потому что “это же только неделя”, а жителей города собираются штрафовать на 4 тысячи рублей за сидение на скамейках в закрытых зонах парков и посещение закрытых детских площадок.

Росстат обнародовал новые данные о смертности: в 2020 году естественная убыль населения в некоторых российских регионах выросла по сравнению с 2019 годом в десятки раз, а в среднем по России – более чем в два раза. В Татарстане естественная убыль увеличилась в 72 раза, в Петербурге – в 47 раз. Здесь эти данные комментирует независимый демограф Алексей Ракша. Главной причиной такого роста смертности он называет качество коммуникации властей с населением.

Вот очень хороший, но печальный репортаж из “красной зоны” Мариинской больницы в Петербурге, а вот рассказ о трудностях прививочной кампании на Северном Кавказе.

В Англии отложена полная отмена коронавирусных ограничений (правда, с этим решением правительства еще должен согласиться парламент).

Шесть ссылок

Культурная антропология. Рассказ о Марке Фишере (1968–2017) – британском авторе, которому удалось превратиться из академического философа и музыкального критика в главного на острове критика современности. Или отрывок из коллективной монографии “Зачарованное место. Медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей” (изд-во ВШЭ) – о том, как в деревне воспринимают китч.

Рассказ о Марке Фишере (1968–2017) – британском авторе, которому удалось превратиться из академического философа и музыкального критика в главного на острове критика современности. Или отрывок из коллективной монографии “Зачарованное место. Медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей” (изд-во ВШЭ) – о том, как в деревне воспринимают китч. Сценическое. Отрывок из книги Филлис Хартнолл “Краткая история театра” (изд-во Ad Marginem) – о том, как христианская церковь сначала запретила, а затем возродила театр в Средние века. Или фрагмент из монографии Линн Гарафолы “Русский балет Дягилева” (изд-во “КоЛибри”) – об авангардном периоде антрепризы.

Отрывок из книги Филлис Хартнолл “Краткая история театра” (изд-во Ad Marginem) – о том, как христианская церковь сначала запретила, а затем возродила театр в Средние века. Или фрагмент из монографии Линн Гарафолы “Русский балет Дягилева” (изд-во “КоЛибри”) – об авангардном периоде антрепризы. Наука. Отрывок из книги Бена Орлина “Время переменных. Математический анализ в безумном мире” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о матанализе. Или рассказ о “русском гриппе” 1977–79 годов и его, по всей видимости, лабораторном происхождении.

Отрывок из книги Бена Орлина “Время переменных. Математический анализ в безумном мире” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о матанализе. Или рассказ о “русском гриппе” 1977–79 годов и его, по всей видимости, лабораторном происхождении. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок