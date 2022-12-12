Охотники на привале

Доброе утро!

Американский космический корабль "Орион", успешно слетавший к Луне, приводнился в Тихом океане. Во второй полет вокруг Луны в мае 2024 года корабль отправится уже с четырьмя астронавтами на борту. На Земле так:

Тысячи людей остаются без света в Одесской области после субботней атаки российских дронов.

В ночь на воскресенье украинские войска ударили по российским казармам в оккупированном Мелитополе.

В Курской области ради спокойствия граждан запретили продажу фейерверков; в Петербурге для мобилизованных собирают баяны.

Против главреда “Современной Калмыкии” возбуждено уголовное дело о “дискредитации армии”.

В США экстрадирован ливиец, подозреваемый в причастности к взрыву самолета над Локерби в 1988 году.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия подвергла обстрелам Днепропетровскую область: в Никополе пострадали четыре человека. В субботу Россия атаковала иранскими дронами Одессу и Одесскую область, оставив без света почти все население региона. К концу выходных подача электроэнергии была восстановлена лишь частично. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все тепло- и гидроэлектростанции.

Украинская армия обстреляла базу отдыха “Привал охотника” в оккупированном Мелитополе – она использовалась в качестве казарм для российской армии. По данным украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова, убито около двухсот человек. Российские власти подтвердили удар, однако в их версии убиты гражданские лица, которые “ужинали” на базе отдыха, а число погибших – не двести, а два человека.

В аннексированном Крыму в казарме для мобилизованных произошел пожар, хотя по ней никто не стрелял – просто случилось “неосторожное обращение с огнем”. Погибли, по российским данным, два человека.

По информации украинских властей, в Луганской области интенсифицировалась принудительная мобилизация: увеличилось число патрулей, хватающих мужчин прямо на улицах, чтобы насильно отвезти их в пункты сбора. Постоянный представитель президента Украины в аннексированном Крыму Тамила Ташева говорит о росте протестных настроений на полуострове; работающие там российские чиновники, по ее словам, вывозят из Крыма свои семьи. По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, в бывшей колонии в Еленовке Донецкой области остаются 150 граждан Украины – доступа к ним у киевских властей нет, надежда только на взятие Еленовки украинской армией.

Болгария впервые окажет Украине военную помощь – отправку оружия одобрил парламент страны.

Война, вид из России

В Курской области, граничащей с Украиной, запретят продажу фейерверков – ради "безопасности и спокойствия" жителей. В Петербурге собирают баяны и балалайки для мобилизованных – предполагается, видимо, что баяны будут рвать для поднятия боевого духа.

В Москве после уличных облав насильно доставили в военкомат около 20 человек. В Канске Красноярского края повестку с требованием встать на воинский учет прислали 12-летнему мальчику.

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин, ранее бежавший из военной части в Белгородской области, чтобы не попасть в Украину, сумел добиться перевода в тыловую часть под Лугой – она занимается ремонтом техники. Суд отказал ему в переводе на альтернативную гражданскую службу.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил об избиении заключенных в исправительной колонии №4 в Калужской области, выступавших против вербовки на войну. Бить продолжают и на фронте, причем не только заключенных: вот история мичмана из Владивостока Александра Андреева, которого обвинили в мародерстве и теперь заставляют написать явку с повинной, систематически избивая и угрожая послать “в самое пекло”.

Из серии “загадочная русская душа”: зловещий рассказ о добровольце из Саратова, который оставил дома жену с двумя детьми (один – инвалид), так и не объяснив ни ей, ни своим украинским родственникам, зачем он идет на фронт.

Репрессии:

Возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии в отношении 72-летнего главреда издания "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева – за репост сообщения бойца “Азова” о применении российской армией фосфорных бомб. В качестве меры пресечения суд запретил Бадмаеву пользоваться интернетом и телефоном.

По делу о взрыве на Крымском мосту арестован организатор грузоперевозок, который сам пришел в ФСБ, когда понял, что именно его компания приняла заказ на перевозку в Крым 23 тонн строительной пленки, вместо которой, по версии следствия, в фуре оказалась бомба. За что его арестовали, не понимает ни он сам, ни его жена. С заказчиком, который просил оформить груз, арестованный работал около двух лет без всяких проблем и происшествий.

Отзвуки войны

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Нобелевские речи всех трех лауреатов можно почитать тут. Глава украинского “Центра гражданских свобод” Александра Матвийчук говорила о том, как изменить мир, чтобы вернуть значимость правам человека, защитить людей от новых войн и обеспечить справедливость для пострадавших. Жена белорусского правозащитника Алеся Беляцкого и председатель правления российского “Мемориала” Ян Рачинский размышляли скорее о прошлом и настоящем своих стран. В Беларуси ни одно крупное государственное медиа о церемонии вручения не рассказало; в России накануне награждения было опубликовано обращение уральских казаков в мэрию Екатеринбурга с требованием выселить "Екатеринбургское общество Мемориал" из подвала на проспекте Ленина 99, которое организация арендует у администрации города.

Служба безопасности Украины отчиталась о результатах обысков на территории Харьковской епархии УПЦ: нашли прокремлевскую литературу и российские сухпайки.

Евросоюз согласовал пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро – ранее этому препятствовала Венгрия. Потолок биржевых цен на газ, одобрить который планировалось до Нового года, по-прежнему вызывает разногласия: 12 стран требуют его снизить и распространить на все европейские площадки по продаже газа, а Германия и Нидерланды выступают против. Как Европе удается экономить газ в ответ на спровоцированный Россией энергетический кризис, рассказывается здесь.

Редактору подкастов издания "Холод" Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию “по иным причинам”.

Вокруг света

Утром в субботу в центре Дрездена произошла стрельба: вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание местной радиостанции, а когда ему это не удалось, взял заложников и забаррикадировался в одном из магазинов в торговом центре. К вечеру заложников освободили, а злоумышленника задержали. Предположительно, он страдает психическим заболеванием.

В США заключен под стражу ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, уничтожившей 34 года назад лайнер авиакомпании PanAm над шотландской деревней Локерби. США добивались его экстрадиции в течение 12 лет.

На север Косова введен полицейский спецназ, местные сербы блокируют дороги. Ситуация обострилась в связи с намеченными на весну выборами в местные органы власти. Внеочередные выборы были назначены после того, как около 600 сербских представителей покинули органы власти Косова в знак протеста против решения правительства о непризнании сербских автомобильных номеров.

Шесть ссылок

Судьбы России. Политолог Екатерина Шульман рассуждает о бенефициарах нынешней войны; историк Андрей Зубов конструирует условия для прочного мира в Европе будущего.

Политолог Екатерина Шульман рассуждает о бенефициарах нынешней войны; историк Андрей Зубов конструирует условия для прочного мира в Европе будущего. Художники. Рассказ искусствоведа Анны Толстовой о Люсьене Фрейде – к столетию мастера. Или краткая история Энди Уорхола и его “Фабрики”.

Рассказ искусствоведа Анны Толстовой о Люсьене Фрейде – к столетию мастера. Или краткая история Энди Уорхола и его “Фабрики”. Мифы. Фрагмент из книги оксфордского медиевиста Марка Уильяма “Кельты. Мифология, сформировавшая наше сознание” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный волшебнику Мерлину. Или отрывок из книги Наталии Осояну “Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы” (тоже “Манн, Иванов и Фербер”) – о колдунах, ведьмах и особенностях румынской магической традиции.

Искренне Ваши,

Семь Сорок