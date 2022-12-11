Слетавший к Луне космический корабль "Орион" вернулся на землю

Американский космический корабль "Орион", слетавший в ходе испытательного полёта к Луне, 11 декабря вернулся на Землю и приводнился в Тихом океане неподалёку от побережья Калифорнии в 20:40 по московскому времени. Трансляция велась в ютьюб-канале НАСА.

Корабль был отправлен в космос 16 ноября. За три с половиной недели полёта он пролетел на минимальном расстоянии у Луны, пройдя над местом посадки космического корабля "Аполлон-11" в 1969 году, облетел вокруг спутника и достиг самой удалённой для возвращаемого корабля расстояния от Земли, 432 тысяч километров.

В полёте он передавал на Землю фотографии и видео в высоком разрешении, и вёл прямые трансляции через систему дальней космической связи НАСА.

Корабли "Орион", согласно планам НАСА, должны вернуть человечество на Луну. Если миссия первого корабля будет признана успешной, во второй полёт вокруг Луны в мае 2024 года корабль отправится уже с четырьями астронавтами на борту. В третий полёт корабль должен будет впервые за 60 лет высадить человека на поверхность спутника.