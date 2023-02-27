Пределы терпения

Доброе утро!

Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на россиянку, вышедшую на антивоенный пикет в годовщину российского вторжения в Украину: он ударил ее, потребовал отдать телефон и угрожал, что она "получит ещё сильнее". Женщина обратилась в бразильскую полицию и теперь получает угрозы от консульства: обещают уголовное дело. В новостях так:

Британская военная разведка сообщает о переброске российских морпехов под Угледар, украинский генштаб – о создании чеченских заградотрядов под Бахмутом.

На военном аэродроме под Минском произошли взрывы. Утверждается, что это дело рук белорусских партизан и что пострадал российский разведывательный самолет.

Иркутские мобилизованные жалуются в видеообращении к Путину, что командиры из так называемой “ДНР” стреляют в них за отказ идти на штурм.

В Москве на режиссера Лисовского составлен новый протокол о неповиновении сотруднику полиции; в Ленобласти по второму делу о “дискредитации” отправлен в СИЗО активист Дмитрий Скурихин.

ЕС принял десятый пакет санкций против России.

Военные сводки

На фронтах Донбасса ничего нового: вот репортаж из Угледара, куда, по данным британской военной разведки, вновь стягивают российских морпехов, которые, видимо, снова пойдут на штурм города. Генштаб ВСУ утверждает, что под Бахмут отправлены 200 чеченцев для пресечения дезертирства мобилизованных. Мобилизованные из Иркутской области, стоящие под Авдеевкой, жалуются в видеообращении к Путину, что их передали в подчинение командованию так называемой "ДНР", которое посылает их "на убой", а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Полк, по свидетельствам военнослужащих, несет большие потери и пополняется новыми мобилизованными уже в шестой раз.

По оценке проекта Conflict Intelligence Team, потери российской армией убитыми, ранеными и пропавшими без вести составляют от 130 до 270 тысяч человек – на чем основаны эти оценки и откуда такая большая вилка, читайте в интервью с основателем проекта Русланом Левиевым. Левиев подчеркивает, что эта цифра не включает в себя потери ЧВК Вагнера, поскольку их невозможно подсчитать – неизвестно даже, в какой стране искать могилы: вот истории наемников ЧВК Вагнера из Караганды, которые погибли на Донбассе.

В сводке украинского генштаба говорится, что за сутки 25 февраля российские военные нанесли шесть ракетных и пять авиационных ударов по территории Украины – в частности, был вновь обстрелян Херсон, три человека получили ранения.

По данным британской военной разведки, у России заканчивается запас иранских дронов-камикадзе. В то же время, среди западных политиков растет беспокойство по поводу возможных поставок оружия, в том числе беспилотников, а также боеприпасов из Китая. Американский Институт изучения войны интерпретирует предстоящий визит Лукашенко в Китай как знак того, что санкции Россия и Китай собираются обходить с помощью Беларуси.

В воскресенье на военном аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска произошли взрывы. Белорусское оппозиционное движение BYPOL утверждает, что это дело рук партизан и что от их умелых действий пострадал российский самолет-разведчик А-50. Независимых подтверждений этому нет, комментариев со стороны белорусских властей – тоже. Украина создает на границе с Россией и Беларусью двухкилометровую минную полосу.

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью немецкой прессе, что украинская армия будет готова весной перейти в наступление, одной из стратегических целей которого будет нарушение сухопутного сообщения между аннексированным Крымом и территорией России. Когда начнется это наступление, зависит в том числе и от поставок западного оружия. На выходных новостей о “Леопардах” не поступало, но стало известно, что Хорватия передаст Украине 14 вертолетов Ми-8. Глава МИД Саудовской Аравии по итогам визита в Киев пообещал Украине гуманитарную помощь в размере 410 миллионов долларов.

Год с начала полномасштабного вторжения

Как изменился за год город Днепр, принявший огромного число беженцев с Донбасса, рассказывается в этом репортаже; что стало за год с харьковской Салтовкой, смотрите здесь (с комментариями мэра Харькова Игоря Терехова).

Вот подборка рассказов украинских военных о самом страшном моменте последнего года, вот воспоминания бывших белорусских военнослужащих о настроениях в армии накануне российского вторжения в Украину. Истории об украинском партизанском подполье на оккупированных территориях читайте тут, рассказ сотрудника СБУ из Мариуполя, который защищал "Азовсталь" и попал в плен, – здесь.

Война ударила и по самым уязвимым: здесь главврач психоневрологического диспансера в Бородянке Марина Ганицкая вспоминает, как ее пациенты пережили российскую оккупацию. О том, как в России перевоспитывают вывезенных из Украины детей, рассказывается в репортаже “Дождя”; “Важные истории” выяснили, что во время праздничного концерта в "Лужниках" на сцену вывели двух сестер, чья мать умерла в Мариуполе во время российского обстрела.

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Крыма. Президент Зеленский напомнил, что российская агрессия началась с Крыма, поэтому и мир восстановится с его возвращением в Украину. За девять лет оккупации многие крымчане стали российскими политзаключенными – вот лишь несколько историй.

Впрочем, есть город, в котором за год как будто бы ничего и не изменилось – вот раздумья москвича на эту тему. Хотя изменения все же есть: появилась новая официальная культура и новые библиотечные практики.

В остальном война в России ощущается так

Суд в Тобольске отправил в СИЗО 15-летнего школьника, которого обвиняют в подготовке к поджогу военкомата.

Суд в Ленинградской области отправил в СИЗО активиста Дмитрия Скурихина по второму возбужденному против него уголовному делу о "дискредитации" российской армии. В годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину Скурихин встал на колени с плакатом "Прости, Украина" у своего магазина в поселке Русско-Высоцкое Ленинградской области. Первое уголовное дело о “дискредитации” против него возбудили за вывешенный на его магазине плакат "Идите вы к черту с вашей могилизацией". До этого были административные протоколы за всё ту же “дискредитацию”.

Театрального режиссера Всеволода Лисовского все выходные продержали за решеткой. В пятницу Лисовский вышел из спецприемника после 15 суток за “неповиновение сотруднику полиции”. На выходе его снова “приняли”, составив новый протокол о “неповиновении”. Сегодня суд.

Житель Самары Андрей Жвакин, которого задержали за съемку антивоенного пикета 24 февраля, рассказал об избиении в отделе полиции.

Массовые задержания подростков – предполагаемых последователей некой новой молодежной субкультуры "ЧВК Рёдан" с войной вроде бы никак не связаны, а с чем связаны, неясно. Только в Петербурге задержали 150 человек. Сообщалось также об облавах в Курске, Новосибирске и Казани. "ЧВК Рёдан" – паблик "ВКонтакте", вдохновленный мангой и аниме Hunter × Hunter, в котором рассказывается о преступной группе "Геней Рёдан", символ которой паук с цифрой 4. Приверженцы этой субкультуры называют себя неформалами, противостоящими футбольным фанатам, уроженцам Кавказа и мигрантам. Аббревиатуру ЧВК они якобы добавили к названию преступной группы “в шутку”. Какое время – такие и шутки.

Война, прогнозы

В интервью телеканалу "Россия-1" Путин объяснил дорогим россиянам, что у Запада только одна цель – “раскассировать” бывший СССР. "И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только каждую часть отдельно", – сказал Путин. "Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Это же всё написано, на бумажке всё написано", – заявил российский президент. (Видимо, кто-то подсунул ему “Теллурию” Сорокина).

Соответственно, воевать Путин собирается до тех пор, пока Россия не “раскассируется”, а когда это произойдет, зависит от адаптивности российского населения, считает политолог Андрей Колесников.

Примерно такой же прогноз дает и украинский кинопродюсер Александр Роднянский, участвовавший в организации российско-украинских переговоров сразу после российского полномасштабного вторжения: война прекратится, только когда у России исчезнет возможность ее вести, в том числе под давлением западных санкций. Вот его большое интервью.

Евросоюз к годовщине вторжения все-таки ввел десятый пакет санкций: ограничения коснулись 121 человека и организации, в том числе трех банков, введены дополнительные запреты на поставки электроники, деталей, запчастей, запрещен импорт битума и синтетического каучука и т.д. Куда заведут Россию все эти санкции и растущие расходы на войну, здесь рассказывает экономист Игорь Липсиц (спойлер: все средства будут направляться на военные нужды до тех пор, пока беднеющее население будет согласно это терпеть).

Впрочем, украинский философ Сергей Дацюк считает, что и это не принесет Украине победы, потому что настоящей победой является возобновление мышления на всем пространстве Евразии, от Атлантики до Тихого океана. Вот интервью с ним.

Все остальное

У берегов Италии потерпело крушение судно с мигрантами. Погибли около 60 человек. Всего на борту было 140–150 человек.

Минэнерго США пришло к выводу о лабораторном происхождении COVID-19. Ранее эту версию поддержало ФБР. При этом разведка США склоняется к версии о тот, что вирус перешел к человеку от животного. ВОЗ прекратила свое расследование из-за проблем со сбором данных в Китае.

Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров США.

Главную награду Берлинале получил документальный фильм о плавучей психиатрической клинике в Париже.

Шесть ссылок

Поддерживающие и неопределившиеся. Беседа с социологами из проектов "Хроники" и PS Lab о структуре поддержки войны в России. Или рассказ о том, как нацистской пропаганде удавалось поддерживать в немцах уверенность в правоте Гитлера.

Беседа с социологами из проектов "Хроники" и PS Lab о структуре поддержки войны в России. Или рассказ о том, как нацистской пропаганде удавалось поддерживать в немцах уверенность в правоте Гитлера. Беседы с украинскими художниками. Художница и активистка Дарья Калашникова рассказывает о своем перформасе “Как долго всё это может продолжаться?”, фотограф Олександр Рупета говорит о своей любви к местам, где “мейнстрим” еще не устоялся.

Художница и активистка Дарья Калашникова рассказывает о своем перформасе “Как долго всё это может продолжаться?”, фотограф Олександр Рупета говорит о своей любви к местам, где “мейнстрим” еще не устоялся. Женское. Беседа с филологом Марией Нестеренко об отношении к женской литературе в России и на Западе от XVIII века до наших дней, а также о том, существует ли вообще отдельная женская литература. Или отрывок из книги Паулины Брен “Барбизон. В отеле только девушки” (изд-во “РИПОЛ классик”) – о нью-йоркском отеле, куда пускали только женщин.

Искренне Ваши,

Семь Сорок