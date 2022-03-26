Послухай, Викторе!

Доброе утро!

Путин предложил Гергиеву воссоздать дирекцию императорских театров, то есть объединить Большой и Мариинский, чтобы не утратить первенства хотя бы в балете. Даже непримиримые критики Путина согласятся: сохранить “Лебединое озеро” – дело первостепенной важности. В остальном так:

По данным горсовета Мариуполя, в разбомбленном Драматическом театре погибли около 300 человек. По оценкам ООН, в братских могилах по всему городу могут быть захоронены более 200 человек.

Россия нанесла ракетные удары по штабу противовоздушной обороны Украины в Виннице. Прогресса на переговорах нет.

В России заблокировали литовский сайт новостного портала Delfi и собирались тихо отменить подписку на “Новую газету”.

Финляндия приостановила железнодорожное сообщение с Россией.

Фронтовые сводки

По сообщениям украинского Генштаба, никаких изменений в тактике российской армии не произошло: идет перегруппировка – вероятно, в ожидании подкреплений. По данным сразу нескольких изданий, Россия перебрасывает в Украину военных из Южной Осетии и Абхазии. Подготовки к штурму Киева не видно. В течение пятницы продолжались обстрелы Харькова, Россия нанесла ракетный удар по штабу противовоздушной обороны Украины в Виннице, воздушная тревога звучала в Киеве, Киевской, Винницкой и Житомирской областях. По неподтвержденным данным, убит еще один российский генерал, украинская сторона сообщает об освобождении города Тростянца Сумской области. Американские военные утверждают, что российской армии удалось прорвать оборону Изюма и продвинуться на юг Донбасса.

Минобороны России второй раз за войну отчиталось о потерях: погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранены. Вооруженные силы Украины сообщали о 16 тысячах погибших российских военных. Независимые эксперты оценивают российские потери убитыми в семь тысяч. Россия утверждает, что Украина потеряла убитыми 14 тысяч военнослужащих, Генштаб Украины данные о своих потерях регулярно не публикует. В Украине по-прежнему воюют российские солдаты-срочники – вот беседы с родственниками некоторых из них.

Горсовет осажденного Мариуполя сообщил, что в результате бомбардировки Драматического театра погибли почти 300 человек. Глава управления ООН по правам человека Матильда Богнер утверждает на основе полученной недавно дополнительной информации, что в братских могилах в Мариуполе могут быть похоронены более 200 погибших. Эммануэль Макрон заявил, что Франция в сотрудничестве с Турцией и Грецией готовится провести "гуманитарную операцию" с целью эвакуации жителей Мариуполя. Эвакуацией людей в Россию, откуда украинским беженцам потом нелегко выбраться, занимаются российские военные. Появляется все больше свидетельств о блокаде: вот рассказ мариупольцев, которым удалось добраться до Львова (по их словам, российские военные на блокпостах заставляли их уничтожать все фото- и видеосвидетельства осады), а вот монолог Елены Пыхтиной, которая выбралась из города в Италию. По словам президента Украины, за неделю из Мариуполя на своих машинах смогли уехать 26,4 тысячи жителей. Продолжается эвакуация и из других мест – в том числе из оккупированного российской армией Мелитополя.

Отдельная тема – эвакуация больных: вот рассказ о том, как из Украины вывозят онкобольных детей, чтобы они могли продолжить лечение в других странах.

По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, российские силы удерживают 14 мэров украинских городов. Российская сторона настаивает на паритетности при обмене (моряков – на моряков), и в этой логике трудно понять, на кого менять глав городов. На переговорах между российской и украинской делегациями никакого консенсуса не достигнуто: по словам главы МИД Украины, Россия продолжает ставить ультиматумы. Дмитрий Кулеба считает, что к более конструктивному подходу Россию могут подтолкнуть новые санкции и наращивание международной военной помощи Украине.

В контролируемых российскими военными регионах Украины выборочно задерживают мирных жителей, после чего некоторые из них исчезают (в ООН насчитали 36 подтвержденных случаев). Похищенную в Бердянске журналистку Викторию Рощину продержали в плену шесть дней и в итоге заставили записать видео, на котором она благодарит Москву за спасение.

"Дополнительным ужасом на фоне общего ужаса" глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева называет преступления против женщин во время войны: в Украине задокументированы несколько случаев изнасилований украинских женщин российскими солдатами, в Польше задержан подозреваемый в изнасиловании украинки, власти европейских стран обеспокоены тем, что мигранты могут стать жертвами торговли людьми.

Продолжается и кибервойна: украинские хакеры украли данные большинства жителей Бурятии. Они намерены использовать их для кражи денег в пользу пострадавших от войны украинцев. Хакеры из Anonymous, якобы взломавшие российский Центробанк, начали публиковать украденные данные.

Что дальше

Страны Евросоюза создадут фонд солидарности для восстановления Украины после войны – об этом на саммите в Брюсселе договориться удалось. Согласование новых санкций в отношении России явно пробуксовывает, и чтобы ускорить процесс, президент Украины Владимир Зеленский, подключавшийся к саммиту ЕС по видеосвязи, напрямую обратился к давнему другу Путина, премьеру Венгрии Виктору Орбану: “Послухай, Викторе!” – и далее последовала короткая прочувствованная речь с требованием решить, с кем Венгрия – снова с агрессором, как во Второй мировой войне, или на этот раз с жертвой.

Перечни мер, которые мог бы предпринять Евросоюз и другие страны для помощи Украине, поступили от бывшего президента Украины Петра Порошенко (здесь он рассказывает о них сам), а также от Польши, Чехии и Словении (вот он). Просьба Украины закрыть небо по-прежнему неприемлема для НАТО (здесь американист Александра Филиппенко объясняет почему). Запад стремится избежать прямого столкновения с Россией, хотя как из Украины, так и от независимых наблюдателей из России доносятся предупреждения, что такое столкновение рано или поздно все равно произойдет. Одним из вариантов “закрытого неба” могли бы стать “гуманитарные воздушные коридоры”, но такую возможность пока тоже никто не обсуждал.

Многое отменяется

Стоило только русской интеллигенции устать плакаться по поводу “отмены” русской культуры во всем мире, как на “отмену” пожаловался сам Путин. Ему ответила Джоан Роулинг: негоже, мол, убийце мирных жителей и отравителю своих оппонентов жаловаться на “отмену”. На махровую “русофобию” жалуется и глава российского МИДа – вот разбор его необоснованных претензий. Сооснователь “Альфа-банка” Петр Авен жалуется на нехватку денег – после введения санкций ему, как и его коллеге Фридману, нечем платить уборщице и водителю. Ни тот, ни другой не сочли нужным осудить войну.

Президент Франции присоединился к европейским политикам, заявившим, что требование Путина, чтобы европейцы оплачивали российский газ рублями (специально для этого купленными у России), попросту незаконно. Зачем Путину было вообще вводить такое требование, объясняется здесь.

А разного рода отказы только множатся:

Spotify уходит из России из-за “закона о фейках”.

Apple и Google отказались от поддержки карт “Мир” в своих бесконтактных сервисах оплаты.

США признали продукцию “Лаборатории Касперского” угрозой национальной безопасности.

По данным Reuters, китайская Sinopec Group приостановила переговоры об инвестициях в нефтегазовую отрасль в России.

Tiffany & Co приостановила закупки российских алмазов и бриллиантов.

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией.

МИД Франции вызвал российского посла из-за несмешных карикатур в твиттере.

Тем временем в России

Резко выросло число желающих репатриироваться в Израиль. И людей можно понять: по данным совместного доклада “Агоры” и “Сетевых свобод”, в России фактически введено военное положение – ограничены свобода собраний, свобода слова, свобода передвижения и нарушено право собственности. По словам одного авторов доклада Дамира Гайнутдинова, давление на оппозицию и прессу, не прекращавшееся весь 2021 год, было попросту подготовкой к вторжению в Украину.

Давление на прессу усиливается:

"Почта России" закрыла на сайте подписку на "Новую газету". После сообщений СМИ было обещано ее восстановить и провести проверку.

Заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi.

Союз театральных деятелей требует закрыть журнал “Театр”, который не молчал о происходящем (главред Марина Давыдова уехала из России).

Дел о “фейках”, как и самих “фейков”, становится больше:

Путин подписал закон об уголовной ответственности за “фейки о деятельности российских государственных органов за рубежом”.

Следственный комитет расследует более десяти уголовных дел о "фейках о российской армии". Одно из них – в отношении журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой.

В отношении Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир программы “Время” с антивоенным плакатом, возбуждено административное дело всё о тех же “фейках”.

Старейшину одного из алтайских сеоков оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенные комментарий и пост – тоже по статье о “фейках”.

Не согласованные заранее высказывания народных представителей всех уровней вызывают истерику:

Сенатор Александр Пронюшкин сообщил о смерти Жириновского. Сообщение быстро опровергли, но председатель Госдумы Володин предложил Пронюшкину сложить полномочия, а ЛДПР начала готовить иски против “клеветников”, распространивших “фейки”. Как будто умереть – это что-то предосудительное.

Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. Депутаты публично от нее отмежевались, исключили из всех комиссий и проголосовали за привлечение правоохранительных органов к “оценке” ее действий. Вероятно, тоже оштрафуют за “фейк”. А может, и посадят.

Продолжается давление на активистов:

В Казани прошла новая волна обысков у активистов и студентов.

В Петербурге с начала вторжения в Украину за антивоенные акции арестовали 861 человека, оштрафовали больше 2 400.

В Петербурге же у дверей главы движения “Маяк” и экс‑волонтерки штаба Ирины Фатьяновой оставили навоз и надпись “Предатель”. (О “предателях” пространно рассуждал бывший президент России Дмитрий Медведев).

Есть еще изменники: по статье о госизмене задержаны хабаровчанин (“попытка передачи секретной информации спецслужбам Украины”) и магистранта МГИМО, гражданина Украины Андрея Рудася (“шпионаж” – якобы он собирал для СБУ сведения об украинских политологах, работающих в России и критикующих “киевский режим”).

О Свидетелях Иеговы тоже не забывают: в Саратовской области после обысков задержаны пять человек.

Ну и кино: премьеру фильма “Ампир V” по роману Пелевина отложили, потому что из России ушел прокатчик фильма Sony Pictures и потому что в нем сыграл рэпер Оксимирон, выступающий сейчас за границей с концертами в поддержку Украины.

По данным ФОМ, 49% россиян считают, что уход из России западных компаний не отразиться на качестве их жизни. Просто нельзя будет купить некоторые лекарства, слетать в отпуск или съесть любимый йогурт. Проблему с йогуртом и другими продуктами питания могут создать Facebook и Instagram, объявленные “экстремистскими”: если их логотипы нельзя размещать на упаковках продуктов во избежание пропаганды экстремизма, то всю имеющуюся упаковку придется выкинуть и потом немножко поголодать – в ожидании новой, без крамольных значков. А что россияне не смогут сделать со своими деньгами в ближайшие полгода, рассказано тут.

Все остальное

МИД Армении обвинило азербайджанских военных во вторжении в районе села Парух (Фаррух). Российские миротворцы сделать пока ничего не могут – то ли оттого, что их там нет, то ли оттого, что не могут.

Суды в Алматы приговорили 80 человек к срокам от двух до пяти с половиной лет ограничения свободы по делам о январских событиях.

КНДР впервые с 2017 года испытала межконтинентальную ракету.

Ссылки для чтения

Бег. Интервью с украинскими беженцами Татьяной Краснокутской и Ольгой Брагиной – одна доехала до Португалии, где ее бегство остановил океан, другая осела в литературной резиденции в Польше. Или 12 фильмов о беженцах и беженстве.

Интервью с украинскими беженцами Татьяной Краснокутской и Ольгой Брагиной – одна доехала до Португалии, где ее бегство остановил океан, другая осела в литературной резиденции в Польше. Или 12 фильмов о беженцах и беженстве. Как быть художнику. Какова роль искусства и художников во время войны? – подборка мнений. Плюс беседа с российскими активистками и феминистками, которые сплотились после российского вторжения в Украину и создали мощное децентрализованное движение против насилия.

Какова роль искусства и художников во время войны? – подборка мнений. Плюс беседа с российскими активистками и феминистками, которые сплотились после российского вторжения в Украину и создали мощное децентрализованное движение против насилия. “Большое” искусство. Как искусство осмысляло травму войны – от наполеоновских войн до чеченских, и что происходит с российскими музеями после начала войны.

Как искусство осмысляло травму войны – от наполеоновских войн до чеченских, и что происходит с российскими музеями после начала войны. Общество. Возможны ли в нынешней России социологические опросы и если да, то зачем. Можно ли защититься от пропаганды и если да, то как.

Возможны ли в нынешней России социологические опросы и если да, то зачем. Можно ли защититься от пропаганды и если да, то как. Мужчины и женщины. Беседы с парами, решившими пожениться прямо сейчас, – о том, как официальный брак помогает спасти друг друга во время войны. Или фрагмент из книги Евгении Волунковой "13 удивительных женщин Северного Кавказа" – о библиотекаре Марине Сеферовой, пережившей Вторую чеченскую в подвале в Грозном.

Искренне Ваши,

Семь Сорок