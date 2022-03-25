Бизнесмен Петр Авен рассказал о трудностях из-за санкций

Бизнесмен Петр Авен, который живет в Лондоне и до недавнего времени возглавлял совет директоров Альфа-банка, рассказал Financial Times о трудностях из-за введения против него санкций.
Он заявил, что его бизнес полностью разрушен и он не знает, как теперь выживать: "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить", – сказал Авен.
Как пишет Financial Times, бизнесмену принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс, а также особняк в пригороде. Его права владения недвижимостью, банковские счета и другие активы были заморожены.
Авен считает, что санкции, введенные против россиян, не будут иметь влияние на президента России Владимира Путина. Он также отверг свою близость к Кремлю, отметив, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом.
Бизнесмен планирует остаться в Великобритании вместе с женой и восьмилетним ребенком, а также оспорить санкции против него. Как пишет Financial Times, в течение 20 дней Авена могут выслать из Великобритании.
- Евросоюз ввел санкции против Петра Авена и многих других российских бизнесменов в ответ на российское вторжение в Украину. После этого Авен совет директоров Альфа-банка.
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