Квартира открыта, ребенок спит

Доброе утро!

Жизнь идет своим чередом, дети пошли в школу, кому-то на торжественной линейке показали, как доблестный ОМОН задерживает человека, кому-то спели про песню про водку. В остальном так:

После субботнего шествия в Москве, на котором никого не задержали, заведено административное дело. Поздно вечером в понедельник полиция задержала Любовь Соболь, Николая Ляскина, Илью Азара. Составили протоколы и отпустили. Суды начнутся сегодня.

Суды в Москве не стали лишать родительских прав семьи Проказовых и Хомских. В рамках “московского дела” есть новые задержания и аресты.

Премьер Грузии ушел в отставку. Сегодня станет известна кандидатура нового.

В Великобритании сегодня первый день работы парламента, депутаты попытаются законодательно запретить премьеру “жесткий брекзит”, в Лондоне пройдут демонстрации.

Мирное шествие без арестов

В субботу на шествии оппозиции в Москве никого не задержали, но в понедельник появилось административное дело в связи с этой акцией (“нарушение порядка проведения…”). Вечером полиция задержала сотрудников ФБК Любовь Соболь и Николая Ляскина и журналиста Илью Азара. Азара забрали прямо в тапочках, когда он вышел покурить на лестницу, уложив спать двухлетнюю дочь. Полицию не смутило, что ребенок останется один. Жена Азара приехала через полчаса и обнаружила, что квартира открыта, а ребенок спит. Всех троих задержанных отпустили из отделений после составления протоколов. Суды начнутся уже сегодня.

Утром в понедельник на свободу вышел Дмитрий Гудков, он пробыл под арестом больше месяца. Помощница его отца, Геннадия Гудкова, подала в мэрию Москвы заявку на митинг на проспекте Сахарова 14 сентября.

“Московское дело” и вокруг него

В рамках “московского дела” полиция задержала Никиту Чирцова, ранее высланного из Беларуси. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Стало известно о еще одном обвиняемом по этому делу – его зовут Эдуард Малышевский, и суд уже арестовал его по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Суды не стали лишать родительских прав семьи Проказовых и Хомских за то, что они появились в окрестностях митингов с маленькими детьми. Обе семьи получили предупреждения.

Гособвинение требует шесть лет колонии для менеджера Владислава Синицы – его обвиняют в возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия в связи с твитом о необходимости деанонимизации сотрудников полиции, ОМОНа и Росгвардии, работающих на митингах. На рассмотрение дела в суде ушел один день. Синица вины не признал. Уже сегодня ему могут огласить приговор.

На сегодня намечены сразу несколько заседаний по делам о “насилии в отношении сотрудника полиции”. Вот здесь о перспективах “московского дела” рассуждает глава правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

Постоянная рубрика “иски к Навальному”: глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский подал в суд на Навального и Константина Янкаускаса в связи с фильмом о нем (там рассказывается про четыре отеля в Австрии, записанные на мать Метельского, и дорогую недвижимость этого семейства в Москве и окрестностях).

Россия и ее ближайшие соседи

По данным Ъ, обмен заключенными между Россией и Украиной застопорился из-за разногласий о том, как юридически обставить возвращение 24 украинских моряков, находящихся под следствием и пока не осужденных в России. В итоге придумали, что их отправят на родину с копиями уголовных дел, а в России осудят заочно. Уже осужденных должны помиловать своими указами президенты двух стран.

Новый премьер Украины Алексей Гончарук огласил стратегические задачи правительства на ближайшие пять лет (рост экономики на 40%, например), президент Зеленский дал правительству свои первые поручения.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил в фейсбуке, что уходит в отставку. Кандидатуру нового премьера назовут сегодня. Им может стать глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого пытались добиться в июне-августе участники крупных акций протеста.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с первым посланием к народу. Обещал развивать многопартийность и не разгонять митинги.

Сын генпрокурора России Игорь Чайка и младший брат президента Молдовы Александр Додон стали совладельцами еще одной компании – на этот раз мусорной.

Русская жизнь

Путин по пути в Монголию (он там празднует 80-летие победы в боях на Халхин-Голе) залетел в Иркутскую область и пообещал пострадавшим от наводнения реструктуризацию кредитов и бесплатное обучение в вузах. Вот тут рассказы о жизни предпринимателей из затопленного Тулуна, которым никто ничего не обещал.

Здесь о своей жизни рассказывают жители поселка Нёнокса – они до сих пор не знают, что именно произошло на военном полигоне у них по соседству.

Два рассказа о жизни в российских тюрьмах – фундаментальное описание тюремного уклада, очень интересное, и рассказ женщины, только что освободившейся из мордовской ИК-14, где некогда сидела Надежда Толоконникова (“очень похоже на концлагерь”).

О злоключениях китайского аспиранта-пушкиниста в Перми (СИЗО, изолятор для мигрантов, висящая на волоске защита) читайте тут.

Вокруг света

Премьер Великобритании Борис Джонсон взял из приюта щенка джека-рассела с врожденным дефектом челюсти и выступил с телеобращением после экстренного заседания правительства. Ждали, что он объявит досрочные выборы, но он лишь повторил свою мантру о том, что 31 октября страна выйдет из ЕС во что бы то ни стало. Сегодня парламент Великобритании начнет процесс принятия закона, запрещающего премьеру выводить страну из ЕС 31 октября без договора. В Лондоне пройдет демонстрация. Что будет дальше, предсказывать никто не берется.

В Чехии прекращено расследование в отношении премьера Андрея Бабиша – его обвиняли в незаконном получении дотаций Евросоюза. Оппозиция уверена (чешск.), что расследование приостановлено под давлением, с этим решением еще может не согласиться Генпрокуратура Чехии.

В Гонконге студенты объявили бойкот вузов в поддержку протестов. Reuters пишет (англ.), что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила на закрытой встрече с бизнесменами о готовности уйти в отставку.

Шесть ссылок

Поэты. Рассказ Александры Володиной о том, как устроено творчество поэта Лианозовской школы Игоря Холина (1920–1999), или разговор Ивана Толстого и Бориса Парамонова о Федоре Сологубе.

Рассказ Александры Володиной о том, как устроено творчество поэта Лианозовской школы Игоря Холина (1920–1999), или разговор Ивана Толстого и Бориса Парамонова о Федоре Сологубе. Ленинградско-петербургское. Литературовед и мемуаристка Татьяна Никольская объясняет, чем “стиляги” отличались от “стилевиков”; Борис Гребенщиков рассказывает, почему “нытья” в новых альбомах не будет, и рассуждает – как математик – об устройстве рэпа и мироздания в целом.

Литературовед и мемуаристка Татьяна Никольская объясняет, чем “стиляги” отличались от “стилевиков”; Борис Гребенщиков рассказывает, почему “нытья” в новых альбомах не будет, и рассуждает – как математик – об устройстве рэпа и мироздания в целом. Кино. Дмитрий Волчек беседует с историком кино Николаем Изволовым о первом фильме Дзиги Вертова “Годовщина революции”, которую тот восстанавливал. Или вот вдохновенный текст Алексея Васильева о творчестве Ильи Фрэза – к 110-летию со дня рождения режиссера.

Искренне Ваши,

Семь Сорок