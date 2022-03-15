Семь секунд правды на Первом канале

Доброе утро!

Редактор новостей Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы “Время” с антивоенным плакатом и встала за спиной у Екатерины Андреевой. До этого она записала видео (текст), в котором призвала россиян к массовым протестам против бойни в Украине. Овсянникову сразу же задержали, адвоката к ней не пустили, где она – не известно. Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову в своем вечернем видеообращении к украинцам. В остальном так:

Утром в понедельник в результате обстрела был разрушен жилой дом на окраине Киева; в Донецке сообщили о ракетном ударе по центру города.

Мариуполь остается в кольце, власти сообщают о 2 357 погибших в городе.

Иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, будут летать с российскими сертификатами летной годности.

США ввели новые санкции против России и пообещали следующие. Словакия выслала трех российских дипломатов и арестовала трех своих граждан за шпионаж.

Фронтовые сводки

Сегодня рано утром два сильных взрыва прогремели в районе Борщаговка на западной окраине Киева, после этого появились сообщения, что горит жилой дом. Ночью воздушную тревогу объявляли по всей Украине, в том числе в Одессе, Умани, Хмельницкой области.

Утро предыдущего дня, понедельника, началось для Киева с обстрела Оболони, в результате которого разрушена жилая девятиэтажка – погибли по меньшей мере два человека, больше ста эвакуированы (эти цифры еще будут уточняться).

Ближе к полудню из Донецка сообщили о взрыве ракеты “Точка-У” в центре города – 20 человек убиты, 28 ранены. Россия обвинила в обстреле украинскую армию и пообещала в ответ серию нападений на оборонные предприятия страны, Украина эти обвинения отвергла. Вот печальный разговор с жителем так называемой “ДНР” Андреем: он рассказывает, что “освобожденная” российской армии Волноваха просто стерта с лица земли (вот фотографии), а сам Донецк опустел: мужчины, которым удалось избежать “мобилизации”, прячутся по домам, работа на предприятиях встала.

Мариуполь остается в осаде, но сегодня из города выехали те жители, у которых сохранились машины. Они двинулись в сторону Запорожья, но туда их не пропустили, люди остаются в оккупированном российскими войсками Бердянске. Колонну украинских автобусов и фур с продовольствием в Мариуполь опять не пустили, они тоже стоят в Бердянске. По данным городских властей, в городе погибли по меньшей мере 2 357 человек. Вот рассказ советника мэра города Петра Андрющенко, а вот вид на город с дрона – точнее, на то, что осталось от города. Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком. Вот рассказ мариупольцев, которых военные вывезли в “ДНР” – они говорят, что на выходе из города их тоже обстреливали. Глава украинской администрации Донецкой области Павел Кириленко считает, что цель россиян – максимизировать число жертв, чтобы склонить Украину к уступкам на переговорах.

По словам детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, жертвами войны стали 87 детей (чуть позже омбудсмен Людмила Денисова скорректировала цифру: уже 90).

Похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров, по данным властей Запорожской области, находится в Луганске. В самом Мелитополе начались повальные задержания недовольных российской оккупацией – вот рассказ жительницы города Татьяны, которая сравнивает происходящее сейчас с событиями Второй мировой войны и говорит, что она, еврейка, не будет повторять ошибку своих предков, то есть не будет молчать, проявлять покорность и брести куда скажут.

Четвертый раунд переговоров, который вели российская и украинская делегация в понедельник, закончился “технической паузой”. Член украинской делегации Михаил Подоляк назвал переговоры “тяжелыми”. Здесь аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина рассказывает, почему установление “режима тишины” прямо сейчас выгодно только России: по сути, она утверждает, что довести Россию до приемлемых для Украины переговорных позиций можно лишь силой украинского оружия. Похожего мнения придерживается и военный аналитик Олег Жданов: по его оценке, если Украина сможет сдержать вторую волну наступления подкрепленной российской армии, ход войны можно будет переломить (это решится в ближайшие две недели). По оценке “Медузы”, происходящее сейчас на фронтах Украины может с большой вероятностью привести к компромиссному исходу, похожему на итог советско-финской войны (хотя нет никаких признаков, что Россия к этому готова).

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к гражданам призвал российских солдат и офицеров сдаваться в плен, где с ними будут обращаться по-человечески, а не так, как в российской армии.

По данным Reuters и Financial Times, Китай готов помогать России в войне с Украиной (здесь подробнее о том, что просила Россия). В понедельник в Риме прошли семичасовые переговоры между представителями США и КНР, американская сторона назвала их откровенными и напряженными.

Вот фотографии 19-го дня войны.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Росгвардию усилят ЧОПами

По данным “ОВД-Инфо”, с начала войны с Украиной в России задержали 14 911 участников антивоенных акций. Итоги первых двух недель преследований “ОВД-Инфо” изложило в специальном докладе, вот его тезисный пересказ. А вот наиболее яркие случаи:

В Москве на случайного прохожего составили протокол об участии в незаконной акции, обыскав его и обнаружив в сумке стикеры “Аромат свободы” и “Революционная обжарка” из кофейного магазина “Молотов”.

Максимальный на данный момент штраф по новой статье за дискредитацию российской армии выписан во Владивостоке – местного жителя Илью Рейнвальда обязали заплатить 80 тысяч рублей за участие в антивоенной акции.

Вот рассказы об избиениях задержанных в городах Сибири и Дальнего Востока.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали еще на 15 суток, как только она отсидела предыдущие.

Дверь офиса “Мемориала” в Москве облили вонючей жидкостью (предположительно, смесью бензина и мочи).

Роскомнадзор заблокировал сайт TJ по требованию Генпрокуратуры.

По данным “Би-би-си”, все петербургские ЧОПы обязали подписать соглашение о сотрудничестве с Национальной гвардией во время “массовых мероприятий” (под которыми, скорее всего, понимаются массовые протесты). По закону, сотрудники ЧОПов не имеют права применять насилие и самостоятельно задерживать людей.

Стало известно о первом с начала войны аресте за госизмену: арестован некий Юрий Абрамов – и больше ничего ни о нем, ни о его деле никто не знает.

“Единая Россия” предложила ввести уголовную ответственность за “следование и исполнение” западных санкций в России.

Зато в Москве отменили маски в общественных местах.

Санкции всё ширятся

США ввели санкции против главы Росгвардии Виктора Золотова и еще десяти военных чиновников. Япония тоже объявила о расширении своего санкционного списка: в него добавили 17 человек, в том числе Ковальчуков, Вексельберга, Зюганова. Евросоюз окончательно согласовал заявленный ранее четвертый пакет санкций – он довольно обширный. В Вашингтоне готовят следующий пакет ограничений, потому что война продолжается.

На фоне отзыва летных сертификатов у самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний, Путин разрешил авиакомпаниям перерегистрировать эти самолеты на себя и получать отечественные сертификаты летной годности.

Прощаясь с McDonalds, руководитель “Теремка” написал в фейсбуке, что место McDonalds в России не займет никто “просто потому, что мы ТАК, как они, делать не умеем”. После такого заявления становится тревожно за самолеты.

По данным издания “Агентство”, в России стали запрещать концерты украинских и российских артистов, выступивших против войны. В стримингах “Яндекса” и “ВКонтакте” перестали появляться новые песни западных исполнителей.

Глава Центробанка отменила традиционную пресс-конференцию, а правительство запретило вывоз сахара из страны.

По мнению Евгения Чичваркина, первые серьезные последствия санкций обычные россияне в полной мере ощутят на себе через два месяца. Хотя о нехватке лекарств и медоборудования благотворители рассказывают уже сегодня.

Пока самые эффектные последствия санкций видны скорее на Западе: после захвата виллы дочери Путина в Биарицце сквоттеры захватили дом Дерипаски в Лондоне. Полиция выдворила захватчиков и оттуда, и оттуда, но картинки остались. Команда Навального нашла еще две виллы телепропагандиста Владимира Соловьева на озере Комо (одна из них оформлена на его мать-искусствоведа).

Отдельная тема – яхты. В Испании задержали яхту падчерицы Чемезова. Яхта, которую Навальный в расследовании “Он вам не Димон” связал с Медведевым, за день до войны в Украине сменила собственника – возможно, таким образом ее попытались спрятать от санкций (просто уплыть, как яхта Путина из Гамбурга, медведевская “Фотиния” не могла, потому что из Финляндии, где она стоит, без ледокола было не уйти).

Международное

Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о крушении "Боинга" MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Жертвами выпущенного по самолету российского “Бука” стали 298 человек, в основном – граждане Нидерландов.

Словакия выслала троих российских дипломатов и арестовала троих собственных граждан за шпионаж (о сути обвинений расскажут сегодня на пресс-конференции).

Русская православная церковь в Амстердаме первой из западных православных церквей заявила о разрыве с Московским патриархатом из-за военного вторжения России в Украину.

Meta опять запретила желать смерти президентам в фейсбуке и инстаграме – сложный этический выбор, совсем измучились, наверное, разработчики “правил сообщества”.

На этом фоне раздался робкий антивоенный призыв бывшего вице-премьера российского правительства, а ныне президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Шесть ссылок

Как сейчас в Украине. Беседа с лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, киевским художником Никитой Каданом (лауреатов объявили 9 марта, когда уже шла война). Или ахтырский дневник Анатолия Стреляного – писателя и журналиста Радио Свобода на пенсии.

Беседа с лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, киевским художником Никитой Каданом (лауреатов объявили 9 марта, когда уже шла война). Или ахтырский дневник Анатолия Стреляного – писателя и журналиста Радио Свобода на пенсии. Как будет в России. Хроники прекращения международного научного сотрудничества с Россией. Или рассказ о том, как ОГПУ отнимало у граждан валюту на нужды первой пятилетки.

Хроники прекращения международного научного сотрудничества с Россией. Или рассказ о том, как ОГПУ отнимало у граждан валюту на нужды первой пятилетки. Бежавшие от преследований. Беседа с Григорием Свердлиным, последние 10 лет возглавлявшим фонд помощи бездомным “Ночлежка” – о войне в Украине, будущем благотворительных проектов в беднеющей России и конце путинского режима. Или разговор с депутатом Томской городской думы Андреем Фатеевым, объявленным в федеральный розыск – о войне и конце режима.

Искренне Ваши,

Семь Сорок