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Петербургские охранные агентства обязались помогать Росгвардии на митингах

Частные охранные предприятия Петербурга и Ленинградской области заключили договоры с Росгвардией для помощи во время массовых мероприятий. Вероятнее всего, их планируют привлекать во время несанкционированных властями митингов и акций протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По утверждению одного из руководителей ЧОПа, выступившего анонимно, подписать соглашение с национальной гвардией фактически обязали все работающие агентства. Они вызвались участвовать в совместных патрулях с Росгвардией, участвовать в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях и предоставлять внутренним войскам свою технику.

Разогнали даже хоровод
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Разогнали даже хоровод

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Соглашение было подписано в конце февраля. Один из экспертов издания предположил, что таким образом правоохранительные органы готовятся к массовым протестам. Кроме того, известно, что росгвардейцы, в частности, участвуют во вторжении в Украину, а значит, их может не хватать для работы на акциях. При этом у охранников, по закону, нет права применять насилие или самостоятельно задерживать людей.

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