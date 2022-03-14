Частные охранные предприятия Петербурга и Ленинградской области заключили договоры с Росгвардией для помощи во время массовых мероприятий. Вероятнее всего, их планируют привлекать во время несанкционированных властями митингов и акций протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

По утверждению одного из руководителей ЧОПа, выступившего анонимно, подписать соглашение с национальной гвардией фактически обязали все работающие агентства. Они вызвались участвовать в совместных патрулях с Росгвардией, участвовать в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях и предоставлять внутренним войскам свою технику.

Соглашение было подписано в конце февраля. Один из экспертов издания предположил, что таким образом правоохранительные органы готовятся к массовым протестам. Кроме того, известно, что росгвардейцы, в частности, участвуют во вторжении в Украину, а значит, их может не хватать для работы на акциях. При этом у охранников, по закону, нет права применять насилие или самостоятельно задерживать людей.