Скрипач на фронте

Доброе утро!

Папа римский Франциск в своей новой книге, выдержки из которой публикует La Stampa, называет необходимость реформы ООН “более чем очевидной”, поскольку организация не справилась с тем, ради чего была создана – не предотвратила войны. Которая продолжается уже 236-й день:

Российская армия обстреливает Днепропетровскую область и Запорожье; в субботу ракетным ударом был разрушен энергетический объект в Киевской области.

На выходных интенсивно обстреливалась и Белгородская область: в субботу там горела нефтебаза, в воскресенье ракеты прилетели в аэропорт.

На полигоне в Белгородской области, где тренировались добровольцы, произошло массовое убийство: убиты по меньшей мере 11 человек, десятки ранены.

В Беларусь прибыли первые эшелоны российских военных "региональной группировки войск".

По данным Washington Post, Россия закупает у Ирана еще одну партию беспилотников и баллистические ракеты.

Мать внебрачных детей Шойгу пытается вернуть себе через суд литовский вид на жительство.

Военные сводки

В ночь на субботу российская армия интенсивно обстреливала Днепропетровскую область и Запорожье (повреждены 30 жилых домов и объекты энергетики), по энергетическому объекту в Киевской области был нанесен ракетный удар. Обстрелы Днепропетровской области продолжились и в ночь на воскресенье.

В Белгородской области в результате обстрелов в субботу загорелась нефтебаза; в воскресенье в области сработала система ПВО, есть пострадавшие – удары, вероятно, наносились по аэропорту. Власти так называемой “ДНР” утром в воскресенье сообщили об обстреле из HIMARS здания городской администрации. Российские “военкоры” пишут о прибытии на фронт Игоря Гиркина-Стрелкова – бывшего фсбшника, принимавшего активное участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году. Украинская военная разведка предлагает сто тысяч долларов за его пленение.

Положение на фронтах почти не меняется: украинские войска медленно продвигаются к Сватову Луганской области, российские пытаются взять Бахмут Донецкой области (вот репортаж из города; президент Зеленский говорит, что там идут тяжелые бои, против украинской армии брошены “две тысячи зэков”), в Херсонской области наступление украинской армии приостановилось – вот репортаж из недавно освобожденного села. Свежие фотографии войны смотрите тут.

На Запорожской АЭС возобновили резервное питание; по словам украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские военные не выпускают из Энергодара на контролируемую Украиной территорию ни одного атомщика, даже бывших сотрудников АЭС, сейчас находящихся на пенсии. Миссию Красного Креста по-прежнему не пропускают в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

Украинское министерство культуры подтвердило информацию о гибели дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко: дирижера застрелили российские военные в его собственном доме после того, как он "отказался сотрудничать с оккупантами". Журналистам The New York Times удалось восстановить обстоятельства убийства трех женщин в Буче Киевской области – вот пересказ их статьи.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск. Белорусские государственные медиа обвинили фонд BYPOL и находящуюся в изгнании оппозицию в подготовке терактов: утверждается, что несколько человек уже задержаны. На этом фоне “военный министр” Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской Валерий Сахащик записал обращение к белорусским военным.

Газета Washington Post пишет, что Россия собирается закупить у Ирана новую порцию беспилотников и баллистические ракеты. Замминистра финансов США утверждает, что у России заканчивается микроэлектроника для производства и обслуживания вооружений.

Для мобилизации электроника не нужна

Мобилизованных россиян начали массово перебрасывать на фронт, а некоторые из них уже погибли: в Красноярском крае за два дня сообщили о семи погибших в Украине, убит мобилизованный преподаватель физкультуры петербургской гимназии №631 Вадим Седов.

Некоторые до фронта не доезжают: в субботу на полигоне в Белгородской области произошло массовое убийство – трое выходцев из Центральной Азии открыли огонь, убиты по меньшей мере 11 человек, десятки ранены (по слухам, поводом послужило оскорбление Аллаха со стороны командира). Официальных объяснений пока нет, но есть рассказ правозащитницы Валентины Чупик о том, как находящихся в России выходцев из Центральной Азии всеми правдами и неправдами отправляют на фронт.

В Москве владельцев гостиниц и хостелов обязали предоставлять информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Вот рассказ петербуржца, которого забрали из хостела и увезли в подмосковный парк “Патриот”, где он сидит уже который день без документов и понимания того, что будет дальше. О том, кого в Петербурге мобилизуют на войну, рассказывается здесь. В воинскую часть в Сертолово уже попал сотрудник метрополитена, явившийся в военкомат по чужой повестке – сейчас его семья добивается, чтобы он хотя бы служил под своим именем, но сделать ничего не удается. Случаются, впрочем, и добровольцы: о решении отправиться на войну в Украине объявил основатель фестиваля Earlymusic, бывший скрипач “Аквариума” Андрей Решетин.

Росгвардия усилила охрану военкоматов по всей стране, сообщил рупор этого ведомства, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это связано с участившимися попытками поджога: в подмосквном Щёлкове в воскресенье военкомат подожгли во второй раз. В Приморском крае нашли мертвым военкома Партизанска – следователи рассматривают версии убийства и суицида. Главврача петербургского военкомата отправили в СИЗО по делу о взятке за помощь в освобождении от призыва.

По данным “Важных историй”, московские парковки начали готовить под бомбоубежища. По данным еврейского агентства “Сохнут”, до конца этого года из России в Израиль уедут треть всех евреев.

Прочее российское

Общая сумма штрафов за “дискредитацию” российской армии составила 85,7 млн рублей, следует из статистики на сайте судебного департамента при Верховном суде. Но штрафуют не всех антивоенщиков – некоторых отправляют в психиатрическую больницу, вот история студента из Нижнего Новгорода.

Путин дал Центробанку право выдавать разрешения на вывоз из страны валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов, но проблема большинства россиян – как раз в отсутствии денег, вот подборка соответствующих историй.

В Москве на 89-м году жизни умер создатель первой общероссийской телерадиокомпании Олег Попцов.

Международное эхо войны

Правительства западных стран обсуждают планы по предотвращению паники среди населения в случае ядерного удара России по Украине. И хотя большинство военных специалистов не думают, что Путин решится на этот шаг, само обсуждение ядерного удара считается серьезной опасностью. Вот интервью с бывшим руководителем информационного центра НАТО в России Робертом Пшелем – о военной помощи НАТО Украине и возможной реакции оборонительного союза на российский ядерный удар. Китай и Египет призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

Илон Маск пообещал и дальше предоставлять услуги Starlink Украине за счет компании, несмотря на убытки. Получается, что предшествовавший этому многодневный переполох был просто рекламной кампанией спутникового интернета.

Мать внебрачных детей министра обороны России Сергея Шойгу Елена Каминскас пытается через суд вернуть себе вид на жительство в Литве. Не позднее 2019 года она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса, после чего он стал бенефициаром нескольких литовских предприятий – в основном девелоперских. Сама Елена Каминскас остается крупным подрядчиком российских министерств чрезвычайных ситуаций и обороны. При каких обстоятельствах ее лишили вида на жительство, пока не ясно.

Задержанный в Норвегии россиянин с дронами оказался фотографом Виталием Рустановичем. После просмотра того, что он снял, норвежские власти, скорее всего, отпустят его. После начала полномасштабной войны в Украине Норвегия запретила россиянам использовать беспилотники на своей территории.

Поврежденный участок нефтепровода "Дружба" восстановлен. Причины возникновения утечки выясняются.

Вокруг света

Не менее 40 человек погибли в результате крупной аварии на шахте в северной части Турции – в городе Амасра.

В ночь с субботы на воскресенье произошел крупный пожар в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политзаключенные, иностранцы и диссиденты. Причина неизвестна; по меньшей мере четыре человека погибли, более 60 пострадали.

Суд на Мальте приговорил к 40 годам лишения свободы братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио, обвиняемых в убийстве местной журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Они признали вину. Суд над предполагаемым организатором убийства еще предстоит.

В Китае открылся многодневный съезд Компартии, в ходе которого, как ожидается, председатель Си будет переизбран на третий срок.

Шесть ссылок

Классика. 11 слов, помогающих понять культуру Древней Греции. Или рассказ о том, как понимались тело и брак в поздней Античности.

11 слов, помогающих понять культуру Древней Греции. Или рассказ о том, как понимались тело и брак в поздней Античности. Как читать “Игру в классики” Хулио Кортасара и романы Курцио Малапарте, который описывал Вторую мировую как макабрический маскарад.

“Игру в классики” Хулио Кортасара и романы Курцио Малапарте, который описывал Вторую мировую как макабрический маскарад. Театр. Рассказ об Анне Бренко (1848–1934) – бывшей актрисе Малого театра, которая сначала создала частный театр в Москве, когда это было запрещено, а потом сделала дворянское развлечение делом пролетариата. Или вдумчивая рецензия Павла Арсеньева на спектакль Ромео Кастеллуччи “Третий рейх”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок