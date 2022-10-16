Украина предлагает $100 тыс. за поимку Игоря Стрелкова (Гиркина)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о награде в 100 тысяч долларов за взятие в плен российского военного Игоря Гиркина (Стрелкова). Против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета Украины.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", – сказано в пресс-релизе.

15 октября жена Гиркина, Мирослава Регинская, опубликовала на своей странице "ВКонтакте" пост с фотографией, где она стоит со своим мужем, одетым в военную форму.

Ранее награду за поимку Гиркина обещал выплатить из своих личных средств украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Он начал с суммы в 10 тыс. долларов, к его инициативе присоединились другие активисты, однако итоговая сумма была всё равно меньше, чем объявленная государством.

Игорь Гиркин (Стрелков) – один из лидеров так называемых донбасских сепаратистов, полевой командир. Он также вёл популярные каналы в социальных сетях, где пропагандировал идеи отделения Донбасса от Украины. В последнее время выступал с критикой российской военной политики на войне в Украине, считая её недостаточно жёсткой и организованной. Несколько дней назад Гиркин перестал появляться в соцсетях; его супруга сообщила, что он находится на фронте.

Гиркин также находится в международном розыске по запросу прокуратуры Нидерландов, которая считает его одним из главных обвиняемых по делу о катастрофе самолёта Boeing рейса МН-17 Малазийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.