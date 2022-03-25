Война на истощение

Доброе утро!

На журфаке МГУ отказались от модуля “Политическая журналистика” – специальность в нынешних российских реалиях действительно ненужная:

Украина заявила о потоплении большого российского десантного корабля.

На Кубани несколько бойцов Росгвардии отказались ехать в Украину и были уволены.

Главреду “Эха Москвы” Алексею Венедиктову подбросили под дверь голову свиньи.

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России. Страны G7 готовы отказаться от российских энергоносителей. НАТО удваивает расходы на оборону.

Фронтовые сводки

По итогам первого месяца войны российское наступление полностью застопорилось: российская армия пытается взять город Изюм, блокировать Чернигов и наступать на Киев с востока. Продолжаются бои на Донбассе и обстрелы Сум и Харькова. Вот итоги первого месяца войны по версии “Медузы”, а вот краткая оценка Руслана Левиева из Conflict Intelligence Team. Общий смысл: война превращается в войну на истощение.

Военно-морские силы Украины заявили о потоплении большого десантного корабля России в порту Бердянска. Мариуполь частично оккупирован российской армией; власти города утверждают, что российские военные насильно вывозят тысячи жителей города в "фильтрационные лагеря" на территории России – здесь об этих людях рассказывает директор по коммуникациям "СКМ" Наталья Емченко (эта принадлежащая Ринату Ахметову компания наладила горячую линию для мариупольцев, есть звонки даже из Омска). МЧС России сообщает о “единовременных выплатах” в размере 10 тысяч рублей на “освобожденных территориях”.

Интенсивным обстрелам подвергается Чернигов – вот интервью мэра города Владислава Атрошенко, вот впечатления депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко, который отвозил в Чернигов гуманитарную помощь.

В среду в Киеве была убита российская журналистка Оксана Баулина – здесь о ней вспоминают ее коллеги. Здесь девятиклассник из города Бучи под Киевом рассказывает, как российский солдат убил его отца.

Продолжаются обстрелы Харькова, но город держится – вот история Шахобиддина Юсупова, который превратил свой ресторан “Навруз” в полевую кухню и каждый день бесплатно кормит людей. Львов переполнен беженцами со всей Украины – здесь мэр города Андрей Садовый рассказывает о проблемах с размещением прибывших, небывалом единении горожан и работе волонтеров. По данным ЮНИСЕФ, больше половины украинских детей вынуждены покинуть свои дома.

Вице-премьер Украины сообщила об обмене пленными по схеме 10 на 10, в России это подтвердили. Стало известно, что 12 омоновцев из Краснодара 25 февраля отказались ехать воевать в Украину из аннексированного Крыма, где они находились на учениях. Их уволили, и теперь они через суд добиваются восстановления на работе.

О вероятности вступления в войну армии Беларуси здесь рассуждает военный эксперт Олег Жданов, а вот беседа с белорусским оппозиционером, который воюет на стороне Украины.

Фотографии за все 28 дней войны, видеохроника – тоже за месяц.

Что дальше

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла вторую за месяц резолюцию с требованием немедленного прекращения войны в Украине. Резолюции Генассамблеи обязывающей силы не имеют.

В заявлении НАТО, принятом на экстренном саммите в Брюсселе, тоже говорится, что Россия должна немедленно объявить перемирие. Северо-Атлантический альянс принял решение удвоить расходы на оборону и разместить дополнительные войска в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Вводить войска в Украину НАТО по-прежнему не собирается, но обещает наращивать военную поддержку. На саммите выступал по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский – он напомнил, что так и не получил внятного ответа на просьбу предоставить танки и самолеты. Здесь политолог Владимир Фесенко рассказывает, какая именно помощь нужна сейчас Украине от НАТО.

Кроме того, Зеленский напомнил главам стран – членов НАТО, что если Украина не устоит, следующими целями Путина могут стать страны Балтии и Польша. В странах Балтии это, кстати, очень хорошо понимают: с визитом в Киеве побывали спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Сегодня с визитом в Польшу – страну, принявшую наибольшее число украинских беженцев, – приезжает президент США.

The New York Times пишет со ссылкой на свои источники, что Белый дом создал группу “Тигр”, которая разрабатывает план ответа США и их союзников на случай применения Россией оружия массового поражения (химического, биологического или ядерного), а также вторжения в страны НАТО. Вероятность применения ядерного оружия в американском руководстве оценивают как невысокую, хотя из уст главы российской переговорной группы Владимира Мединского прозвучали тревожные слова о том, что сейчас "на кону" находится "само существование России как русской цивилизации" (ранее Путин говорил, что ядерное оружие будет применено в случае угрозы “самому существованию России”).

Проблему применения ядерного оружия могло бы снять устранение Путина: здесь бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков объясняет, что заговор в спецслужбах крайне маловероятен, а здесь на ту же тему поэтически рассуждает Александр Невзоров.

Санкции и ограничения

Страны G7, встреча лидеров которых тоже проходила в Брюсселе, заявили о готовности отказаться от российских энергоносителей и призвали страны, добывающие нефть и газ, наращивать поставки. Все семь стран (и Евросоюз тоже) выразили готовность пресекать любые попытки обойти санкции, наложенные на Россию.

Санкций стало чуть больше: США ввели санкции против депутатов Госдумы, главы Сбербанка Грефа и оборонных предприятий; Великобритания – против 59 компаний и физлиц, в числе которых – Греф и его заместитель Лев Хасис, Олег Тиньков и дети высших российских чиновников; Канада – против 160 членов Совета Федерации; Австралия – против Александра Лукашенко, членов его семьи и российских пропагандистов; Япония замораживает активы еще 25 россиян и запрещает экспорт своей продукции в 81 российскую организацию.

Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20 и пригласить на следующую встречу Украину. Латвия запретила въезд 25 российским артистам и пропагандистам за поддержку войны в Украине.

Госдепартамент США заявил, что Россия совершает в Украине военные преступления. Той же точки зрения придерживается и сейм Польши. Вот беседа с юристом Дмитро Ковалем о сборе и верификации доказательств военных преступлений.

Параллельно идет дипломатическая война: Болгария отозвала своего посла из Москвы для консультаций после скандала, вызванного заявлением российского посла в Софии; Россия высылает черногорского дипломата, а МИД Украины сокращает до пяти человек штат посольства Беларуси в Киеве.

Тем временем в России

Появились три новых “иностранных агента”: фонд развития филантропии "КАФ", учредитель газеты "Троицкий вариант – Наука" и петербургская экологическая организация "Друзья Балтики".

Подкинули свиную голову в парике под дверь главреду “Эха Москвы” Алексею Венедиктову. На саму дверь наклеили украинский герб и надпись “Judensau” – “свинья жидовская”.

Запретили публиковать решение суда о признании Meta “экстремистской организацией”.

Возбудили уголовные дела за критику Лукашенко и за портреты Бандеры и Власова на сайте “Бессмертного полка”.

Составили протокол по статье о “фейках про российскую армию” за нашивку на сумке с перечеркнутым Путиным.

Выяснили, что уголовное дело в отношении сотрудника московского МВД по той же статье составили за телефонный разговор – при том, что разрешения на прослушку телефона обвиняемого в деле нет.

Успешно поторговали акциями российских компаний на Мосбирже: индексы выросли, потому что число торгующихся компаний было ограничено, короткие продажи запрещены, иностранцы не имели права продавать российские ценные бумаги.

Подсчитали, что почти 60 тысяч человек потеряют работу.

Столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств.

Задумались о молитвах: бывший министр культуры Мединский предложил ввести во всех российских школах утреннюю молитву во славу России (потому что так делают в США, пусть они и угрожают “самому существованию” русской цивилизации). В Чечне ее уже ввели – детей принудительно собирают в мечети для молитвы за кадыровцев.

Признали, что кино кончилось: все тот же Мединский предложил игнорировать авторское право и показывать “иностранное хорошее кино” по телевидению, а президент "Кинотавра" Александр Роднянский (которого вместе с бывшим актером, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским приказано “исключить из культурной повестки России) отменил фестиваль, существовавший с 1991 года.

Шесть ссылок

Вынужденные путешественники. История художника и поэта Дмитрия Северова, который сначала уехал из России в Украину от гомофобии, а потом из Украины в Чехию – от российских бомб. Или монолог крымчанки Катерины, которая живет в Петербурге и мечтает о возвращении в Украину после победы.

История художника и поэта Дмитрия Северова, который сначала уехал из России в Украину от гомофобии, а потом из Украины в Чехию – от российских бомб. Или монолог крымчанки Катерины, которая живет в Петербурге и мечтает о возвращении в Украину после победы. Эх цусима-хиросима. Отрывок из книги Франка Якоба “Русско-японская война и ее влияние на ход истории в XX веке” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как война с Японией приблизила крах царизма. Или рассказ о том, как японский кинематограф переосмыслял травматический опыт войны.

Отрывок из книги Франка Якоба “Русско-японская война и ее влияние на ход истории в XX веке” (изд-во Academic Studies Press) – о том, как война с Японией приблизила крах царизма. Или рассказ о том, как японский кинематограф переосмыслял травматический опыт войны. Интеллектуалы и пропаганда. Истории немецких интеллектуалов, которые боролись против Гитлера в эмиграции. Или фрагмент из книги Тамары Эйдельман “Как работает пропаганда” (изд-во “Индивидуум”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок