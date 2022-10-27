Сенат Казахстана одобрил законопроект об амнистии людей, которые были задержаны и арестованы во время массовых протестов в январе 2022 года. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода. По заявлениям разработчиков законопроекта, амнистия может затронуть около полутора тысяч человек.



По данным депутатов сената, на сегодняшний день по январским событиям осуждены 1112 человек, из них в отношении 128 вынесены приговоры, связанные с лишением свободы. После принятия закона из тюрем планируют освободить около ста человек, заявил депутат Сената Владимир Волков.

Правозащитники неоднократно высказывали опасения, что власти могут использовать амнистию, чтобы увести от ответственности сотрудников силовых структур, стрелявших в мирных граждан и подвергавших задержанных пыткам.

В январе в ряде город Казахстана прошла серия политических протестов, переросшая в столкновения участников с представителями властей. Власти на несколько дней потеряли контроль над несколькими городами, в том числе — крупнейшим городом страны Алма-Атой (Алматами).

По официальным данным, во время январских событий в Казахстане погибли 238 человек, большинство которых гражданские лица. Из общего числа погибших шесть человек умерли под стражей — от пыток.