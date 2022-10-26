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Сенат Польши признал власти России террористическим режимом

Сенат - верхняя палата парламента Польши - 26 октября единогласно одобрил резолюцию о признании властей России террористическим режимом - в связи с войной в Украине.

В резолюции, за которую голосовали 85 сенаторов (всего их 100, остальные не участвовали в голосовании), также содержится призыв ко всем странам мира, разделяющие ценности мира, демократии и прав человека, принять подобное решение.

В документе целями российского вторжения в Украину, начатого 24 февраля 2024 года, называется уничтожение украинского народа и его суверенного государства. Также там сказано, что российские военные бомбардируют гражданские объекты, пытают и убивают пленных и мирных жителей оккупированных территорий, вывозят в Россию детей, чтобы воспитать из них "янычаров режима". Как утверждают сенаторы, российский президент Владимир Путин и его властный аппарат вернулись к жестоким практикам режимов Сталина и Гитлера. Также в документе говорится, что Россия должна потерпеть поражение и быть лишена возможности угрожать соседям.

Российские власти отрицают, что намеренно атакуют гражданские объекты и убивают мирных жителей. Вывоз в Россию детей, в том числе лишившихся родителей, они объясняют стремлением спасти их от боевых действий.

  • Парламенты стран Балтии ранее объявили Россию или террористическим государством, или страной-спонсором терроризма. Также подобную резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. В решении польского Сената говорится именно о режиме или властях, а не о стране как таковой.
  • Исполнительные власти какого-либо из государств пока не принимали подобных решений, хотя представители властей Украины часто называют Россию "страной-террористом". Администрация США отказывается признать Россию страной-спонсором терроризма, опасаясь, что это подорвёт возможность каких-либо договорённостей с Россией и поставит под угрозу уже существующие договорённости, например так называемую зерновую сделку.

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