В Эстонии депутаты признали Россию "государством-спонсором терроризма"

Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма". За соответствующую резолюцию во вторник проголосовали 88 депутатов однопалатного парламента (Рейгикогу). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, отмечает РБК.
В документе говорится о безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и ключевых его событий - ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета безопасности ООН.
"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", - сказано в резолюции. В ней также говорится о необходимости "дать совместный отпор" и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации.
В то же время несколько поправок к итоговому документу эстонского парламента были отклонены - среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных соглашений.
Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Латвии, напоминает Русская служба "Би-би-си".
- Россия не раз категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. А по итогам прошедших 23-27 сентября на оккупированных территориях Украины так называемых референдумов о присоединении к России в Москве заявили о подавляющей поддержки со стороны проголосовавших жителей.
- Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.
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