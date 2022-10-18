Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Эстонии депутаты признали Россию "государством-спонсором терроризма"

Флаги Украины и Эстонии

Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма". За соответствующую резолюцию во вторник проголосовали 88 депутатов однопалатного парламента (Рейгикогу). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, отмечает РБК.

В документе говорится о безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и ключевых его событий - ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета безопасности ООН.

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", - сказано в резолюции. В ней также говорится о необходимости "дать совместный отпор" и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации.

В то же время несколько поправок к итоговому документу эстонского парламента были отклонены - среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных соглашений.

Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Латвии, напоминает Русская служба "Би-би-си".

  • Россия не раз категорически отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. А по итогам прошедших 23-27 сентября на оккупированных территориях Украины так называемых референдумов о присоединении к России в Москве заявили о подавляющей поддержки со стороны проголосовавших жителей.
  • Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG