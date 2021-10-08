Сенат США одобрил повышение лимита долга, отсрочив угрозу дефолта

Сенат США вечером в четверг временно увеличил лимит федерального долга - на 480 млрд долларов до 3 декабря.

Если бы "потолок" долга, который сейчас составляет 28,4 трлн долларов, не был увеличен, Соединённым Штатам впервые в истории грозил бы дефолт по федеральным обязательствам - уже в этом месяце. Нынешнее решение даёт отсрочку, однако к началу декабря Конгресс должен будет вновь увеличить лимит госдолга, а также договориться о расходах федеральных структур - сроки их финансирования истекают также 3 декабря, сообщает "Голос Америки".

Республиканцы, которые долгое время блокировали повышение лимита госдолга, согласились на временное продление. СМИ, однако, предупреждают, что системно нынешний компромисс лишь отсрочивает решение проблемы. Республиканцы по-прежнему намерены блокировать дальнейшее повышение лимита госдолга, пытаясь заставить администрацию Байдена отказаться от планов принятия новых пакетов экономических стимулов или серьёзно их пересмотреть.

Президент Джо Байден в последние дни активно участвовал в политической борьбе вокруг повышения лимита долга, обвиняя республиканцев в том, что они "играют в русскую рулетку" с экономикой страны. Республиканцы, в свою очередь, обвиняют демократов в планах одновременно повысить налоги и увеличить долговую нагрузку.