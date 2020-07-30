Суд в Москве приговорил студента из Техаса Тревора Рида к 9 годам колонии

Американского студента из Техаса Тревора Рида суд в Москве приговорил к 9 годам колонии.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, говорится в вердикте судьи Головинского суда. Кроме того, с Рида решено взыскать по сто тысяч рублей в пользу двоих потерпевших полицейских – в качестве компенсации морального вреда. Американца признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Гособвинение в ходе прений просило для студента, бывшего американского морского пехотинца 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

По данным следствия, в августе прошлого года в полицию поступило сообщение о словесной перепалке в районе Ленинградского шоссе. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы попытались успокоить нетрезвого мужчину, который ругался с двумя женщинами. Он, как утверждается, повёл себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским. По пути в отделение задержанный напал на водителя, создав тем самым аварийную ситуацию на дороге.

В отделении выяснилось, что задержанный – 28-летний уроженец Техаса Рид Тревор Рауди. Уже на следующий день его арестовали. В суде Рид заявил, что вину не признаёт и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

В сообщении Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечается, что в деле Тревора Рида есть нестыковки. В частности, на представленных в суде видеозаписях нет свидетельств того, что машина, в которой студента везли в полицию, могла опасно двигаться по трассе. Сами полицейские на процессе заявляли, что не помнят всех ключевых моментов этой поездки.

Рид - один из нескольких граждан США, которые предстали судом в России за последние годы. Члены их семей, сторонники и в ряде случаев правительство США заявляли о признаках фабрикации доказательств.