Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат Конгресса США 23 июня поддержал законопроект о резолюции по военным полномочиям президента, который ограничивает право президента Дональда Трампа вести боевые действия против Ирана. Ранее подобный документ приняла Палата представителей.

Это первый документ о военных полномочиях, принятых обеими палатами Конгресса. Он требует от администрации воздержаться от использования войск США для ведения боевых действий против Ирана и не возобновлять боевые действия без одобрения Конгресса.

При этом документ не поступит на подпись президенту из-за особенностей законодательного процесса. Таким образом, как утверждают в администрации, он носит по сути рекомендательный характер. В случае, если бы документ поступил президенту на подпись, как обычные законопроекты, Трамп мог бы наложить на него вето, которое практически невозможно преодолеть.

Демократы в Конгрессе при этом заявляют, что резолюция юридически обязывающая.

В обеих палатах Конгресса большинство у республиканцев - партии Трампа. Однако и в Палате представителей, и в Сенате часть республиканцев поддержала резолюцию вместе с демократами. В Сенате в её поддержку высказались 50 законодателей, в том числе четверо республиканцев. Против были 48.

Трамп раскритиковал резолюцию, назвав её "бессмысленной". Он отметил, что в Иране теперь спрашивают, что она означает, и что резолюция затруднит достижение поставленных администрацией США целей.

Ранее в Белом Доме заявляли, что резолюция не имеет смысла в том числе потому, что сейчас никаких боевых действий против Ирана не ведётся. С начала апреля действует режим прекращения огня (хотя обе стороны его не раз нарушали), а на прошлой неделе стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который рассматривается как важный шаг к завершению конфликта. Сейчас идут переговоры об окончательном мирном соглашении. При этом Трамп неоднократно грозил возобновлением ударов по Ирану в случае, если тот не пойдёт на уступки.