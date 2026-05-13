Сенат США утвердил Кевина Уорша новым главой ФРС

Сенат США утвердил Кевина Уорша новым главой Федеральной резервной системы. Его кандидатуру поддержали 54 сенатора, против проголосовали 45.

Назначить Уорша на пост главы ФРС предложил президент США Дональд Трамп. Теперь он должен подписать указ о назначении. Сейчас должность главы ФРС занимает Джером Пауэлл. Срок его полномочий истекает 15 мая.

Уорш входил в совет управляющих ФРС с 2006 по 2011 год. Тогда, в возрасте 35 лет, он стал самым молодым членом руководства регулятора. До этого Уорш работал в Morgan Stanley, где занимался сделками по слияниям и поглощениям, а затем был экономическим советником президента США Джорджа Буша-младшего.

Bloomberg отмечает, что смена руководства ФРС стала одной из самых противоречивых за последние десятилетия. Пауэлла в 2017 году на пост главы регулятора выдвинул сам Трамп, называвший его тогда "сильным, умным и очень талантливым". Но позже президент начал критиковать Пауэлла за отказ быстро снижать процентные ставки и дал ему прозвище "слишком поздно".

ФРС выполняет функции Центробанка США. Ведомство отвечает за денежно-кредитную политику страны и регулирует финансовую систему. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек, которых назначает президент США с одобрения Сената.

