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Сенат США утвердил Линн Трейси на посту посла в России

Линн Трейси (в центре)

Сенат Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Линн Трейси на посту посла Соединённых Штатов в России.

Пост посла США в Москве оставался вакантным с 4 сентября, когда завершился срок полномочий Джона Салливана. Последние месяцы его работы пришлись на период российского военного вторжения в Украину и резкое обострение отношений России со странами Запада, включая США, которые осудили войну и ввели против Москвы несколько пакетов жёстких экономических санкций. Посольство сейчас возглавляет временная поверенная в делах Элизабет Руд.

Трейси - карьерный дипломат, до последнего времени занимала должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной на посту посла Соединённых Штатов в Москве. Ранее она уже дважды работала в американском посольстве в России, сначала в конце 1980-х годов, во время перестройки, а затем в 2014-2017 годах, когда она была заместителем посла Джона Теффта. Занимала также должность старшего советника по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. Владеет русским языком, в университете изучала советологию.

В ноябре на слушаниях в Сенате по её кандидатуре Трейси высказалась за ужесточение санкций против России, поддержав в частности идею потолка цен на российскую нефть.

Численность сотрудников посольств как России в США, так и США в России в последние годы существенно сократилась, в связи с обоюдными высылками дипломатов и по причине резкого охлаждения отношений стран. Посольства, однако, продолжают работу, и ни одна из сторон не заявляла о намерении понизить уровень дипломатического представительства или вовсе разорвать отношения.

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