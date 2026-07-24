Сенат уже на будущей неделе может рассмотреть "законопроект Грэма"

Сенат Конгресса США уже на будущей неделе может рассмотреть законопроект о санкциях против России, среди авторов которого был недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники. По его данным, демократы дали понять республиканцам, у которых большинство в Сенате и от решения которых зависит повестка дня, что готовы уже на будущей неделе поддержать последнюю версию законопроекта, в которую в соответствии с пожеланием президента Дональда Трампа были добавлены санкции против Ирана.

Axios отмечает, что на будущей неделе в Капитолии пройдёт официальная церемония прощания с Грэмом, который был одновременно союзником Трампа и пользовался уважением своих коллег-демократов. Эта церемония, отмечает издание, может стать эмоциональным фоном для рассмотрения законопроекта, которому Грэм посвятил много энергии. "У Украины сейчас инициатива на поле боя, а позиция Кремля становится всё более шаткой. Крайне важно двигаться как можно быстрее", - заявила Джин Шахин, старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам. Законопроект уже заручился поддержкой более 60 сенаторов, что достаточно для его принятия, но когда именно он будет вынесен на обсуждение и голосование, зависит от руководства палаты.

Законопроект в последнее время был пересмотрен дважды - сначала, ещё до смерти Грэма 11 июля, сенаторы по согласованию с Белым домом несколько смягчили его положения, в частности о вторичных пошлинах для стран, покупающих у России нефть и газ. Затем, уже после смерти Грэма, Трамп, ссылаясь на желание покойного сенатора, потребовал добавить к документу и санкции против Ирана. К тексту добавили ряд введённых ранее администрацией санкций, срок действия которых истекал в этом году.

Соединённые Штаты после прихода администрации Трампа к власти избегали введения масштабных санкций против России, пытаясь играть роль посредника для завершения войны. Законопроекту о санкциях долгое время не давали ход в Конгрессе. Сейчас Трамп даёт понять, что готов его одобрить с внесёнными правками.

Накануне после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио сказал, что предложения по мирному урегулированию, обсуждавшиеся в прошлом году на саммите США и России в Анкоридже, неприемлемы для Украины, и нужны новые идеи и подходы. Лавров в пятницу вновь посетовал на то, что Соединённые Штаты якобы не выполнили ими же предложенные договорённости. Россия, по словам Лаврова, пошла на уступки: "Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал". В США при этом заявляют, что в Анкоридже обсуждались предложения, но не было никаких договорённостей, поскольку они зависят в том числе от позиции Украины, которой на саммите не было. По ряду сообщений, в Анкоридже обсуждалась возможность обмена территориями, находящимися под контролем Украины и России, с выводом украинских войск из Донецкой области. В Киеве, однако, много раз подчёркивали, что это неприемлемо.





