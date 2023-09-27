Сенатор демократ Бен Кардин возглавит комитет по международным делам



Кардин на протяжении всей своей карьеры уделял особое внимание правам человека. Он был автором "закона Магнитского", названного в честь юриста, разоблачавшего коррупцию в России.

Принятый в 2012 году и распространенный во всем мире в 2016 году, закон позволил правительству США налагать санкции на лиц, причастных к нарушениям прав человека, говорится в публикации "Голоса Америки".

Кардин раскритиковал решение президента США Джо Байдена в этом месяце выделить Египту военную помощь в размере 235 миллионов долларов. "Если мы хотим показать миру, что уважение прав человека является ключевым аспектом интересов национальной безопасности США, нам нужно делать больше для привлечения к ответственности таких правительств [которые нарушают права человека]", — сказал Кардин в своем заявлении.