Сенатор Грэм: Трамп дал "зелёный свет" законопроекту о санкциях

Президент США Дональд Трамп дал "зелёный свет" разработанному в Сенате США законопроекту об ужесточении санкционного давления на Россию в связи с её вторжением в Украину. Это утверждает сторонник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Как он написал в соцсети X, Трамп высказался в поддержку законопроекта на встрече с сенатором.

Законопроект был разработан группой законодателей, как республиканцев, так и демократов, его основные авторы - Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Помимо прочего, он предусматривает введение повышенных пошлин или вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, а также газ и уран, в том числе Китая, Индии и Бразилии. Законопроект также позволяет Трампу ввести новые санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов экономики.

Законопроект был разработан ещё в прошлом году, но не выносился на обсуждение, Трамп давал понять, что пока не заинтересован в его принятии - на фоне переговоров о возможном мире в Украине. По словам Грэма, теперь для него пришло время, поскольку, по его словам, "Украина делает уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невиновных".





По словам Грэма, голосование может состояться уже на следующей неделе. Он не уточнил, идёт ли речь о процедурном голосовании или о принятии законопроекта. Трамп пока не комментировал заявление Грэма. Ранее представители Белого дома говорили агентству Reuters, что президент подпишет законопроект, если его примут, однако настаивает на включении в него положений, оставляющих контроль за введением санкций в руках администрации, а не Конгресса.



Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что его политика позволила укрепить НАТО, хотя сам он не верит, что союзники по НАТО пришли бы США на помощь в случае необходимости. По его словам, без его вмешательства Россия бы уже сейчас "захватила всю Украину", а единственная сила в мире, которую боятся Россия и Китай - это США под руководством Трампа.