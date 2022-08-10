Пророссийские сепаратисты в Донецке сообщили об утечке аммиака в результате обстрела завода в черте города, нанесённого украинской армией вечером 10 августа. Как утверждается, в результате артиллерийского удара оказался повреждён аммиакопровод Местным жителям рекомендовано герметизировать квартиры и дышать через повязки, смоченные раствором лимонной или уксусной кислоты.
Штаб территориальной обороны сепаратистов сообщил в телеграме, что удар был нанесён по территории пивоваренного завода "Сармат", расположенного в Калининском районе на востоке города. В соцсетях распространяются видео масштабного пожара на объекте. Киев на момент публикации новости ситуацию не комментировал.
По данным Штаба, зона поражения в результате утечки составила два километра. По предварительной информации, на заводе в момент обстрела находились 32 человека, один погиб, двое получили ранения, сообщило местное министерство чрезвычайных ситуаций.
- Об эвакуации жителей не сообщалось. Горожанам рекомендовано не выходить на улицы и не открывать окна. Аммиак относится к токсичным, но относительно малоопасным газам. Он легче воздуха, но легковоспламеним при смешении с ним.
- В условиях военных конфликтов информация с места событий может искажаться воюющими сторонами, она хуже поддаётся верификации и перепроверке.
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