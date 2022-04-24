Сепаратисты задержали нескольких сотрудников ОБСЕ в Украине

В Донецкой и Луганской областях Украины - на территориях, подконтрольных так называемым "ДНР" и "ЛНР" - задержаны несколько сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению" - сообщается в твиттере организации.

Речь, по всей видимости, идёт об украинских сотрудниках миссии, которая работала в Украине, включая неподконтрольные Киеву районы Донбасса, с 2014 года. С 1 апреля нынешнего года миссия ОБСЕ прекратила работу, поскольку Россия заблокировала продление её мандата. Власти самопровозглашённых "народных республик" потребовали, чтобы сотрудники организации покинули их территорию до конца апреля.

В субботу власти самопровозглашённой "ЛНР" заявили, что некоторые члены персонала ОБСЕ осуществляли "разведывательную деятельность", якобы передавая информацию о деятельности сепаратистов министерству обороны Украины. Представители "ЛНР" заявляли о задержании двух сотрудников миссии ОБСЕ. Сепаратисты "ДНР" о задержаниях не сообщали.