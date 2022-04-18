"Мясом для русских не будем". Почему в "ДНР" не любят семью Пушилиных

Обычная жизнь на неподконтрольных Украине территориях Донбасса парализована, мужчин отправляют воевать, среди них уже есть убитые. Но среди населения слышен только вялый испуганный ропот.

Попытку достучаться до СМИ, высказать свой гнев в Донецке спровоцировало пока только волнение за судьбу детей: бунтуют матери закрытой в Макеевке гимнастической школы. Реальный протест приобрел неожиданный поворот: с ним связана жена главы "ДНР". При этом семьи высшего руководства самопровозглашенной "республики" давно эвакуированы в Москву, но и оттуда успевают влиять на жизнь никуда не уезжавших людей.

Причина номер один: гимнастика и супруга главы "ДНР"

В Донецке "ДНР" с черным юмором называют "республикой здоровых людей". Здесь нет программ поддержки инвалидов, "государственных" программ борьбы со СПИДом, не оказывается полноценная психологическая помощь, нет централизованного приобретения протезов для вернувшихся с войны. Зато стабильное российское финансирование получают те, кто занимается идеологической работой с детьми, ведет спортивные секции, а также различного рода федерации и прочие структуры, позволяющие детям попасть на соревнования в РФ.

Ирине Сергеевне Пушилиной, жене главы "ДНР", досталось в свое время самое хлебное место – Федерация художественной гимнастики. Пушилина стала первым в истории этой "федерации" президентом – никто из оставшихся в Донецке именитых тренеров, продолжавших работать с детьми, не хотел публично связывать свое имя с буквами "ДНР".

Пушилины – уроженцы Макеевки. Две их дочери занимались художественной гимнастикой у известных тренеров в местном лицее №2 "Престиж". Но события, случившиеся в Донецке более семи лет назад, заставили их переехать из родного города в столицу области.

После появления федерации в ней тут же началось выстраивание финансовых потоков под Ирину Пушилину. "Она тогда начала говорить, что нищебродам в таком спорте не место, – рассказывает РС мать одной из спортсменок на условиях анонимности. – А у нас дети, которых нужно вытаскивать, пусть и через спорт, из депрессий, из войны, из грохота артиллерии вокруг! Ну а деньги... их тут ни у кого много нет. Собирали, конечно, что могли, на костюмы, потом на обязательные платные тренировки раз в неделю в зале, который жена главы "ДНР" успешно "отжала" у футболистов "Локомотива", на разные другие обязательные мероприятия. Например, к нам привозили чемпионку мира Александру Солдатову и говорили, что ей нужен гонорар в 500 тысяч рублей – собрали в итоге 300 детей и их родители заплатили по 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Безумные деньги для наших мест".

Пушилины – уроженцы Макеевки

Семья Пушилиных захватила не только федерацию, но и чужой дом, площадью 1500 квадратных метров по улице Соловьяненко, принадлежавший донецкому бизнесмену Сергею Хановичу. Вот здесь можно посмотреть фотографии отобранной у него недвижимости и послушать интервью бизнесмена, в котором он подробно рассказывает, как его лишили бизнеса в Донецке.

Дом Хановича Денис Пушилин отдельным "указом ДНР" передал как "бесхозный объект" на баланс "правительства ДНР". Но возникла проблема – возить дочерей к полюбившимся заслуженным тренерам в Макеевку стало невозможно. "Ирина Сергеевна очень эгоистичный и эгоцентричный человек, да тут еще и власть в Донецке ее семье попала в руки практически абсолютная. И вот мадам топнула ножкой, и муж – пожалуйста – выгнал спортсменов, ранее занимавшихся в спортивном комплексе "Локомотив". Потом "добровольно" заставил местные компании сделать там ремонт, и его дети получили возможность там тренироваться. Но для этого нужен был тренер, а достойных тренеров в "ДНР" немного, да и сменить тренера для ребенка это все равно, что сменить маму… – рассказывает собеседница Радио Свобода. – Тогда потребовали от тренеров в Макеевке закрыть школу на 80 детей и перейти тренировать детей "главы ДНР" в центр Донецка. А тренеры в Макеевке работают 25 лет, целые династии воспитали, в войну не убежали – и переезжать отказались. И вот сейчас, посреди войны и безумия, мстительная жена главы "ДНР" вдруг вспомнила старые обиды и из Москвы распорядилась уволить тренеров под надуманным предлогом, а зал в Макеевке закрыть. Отомстила! Люди гибнут, дети не учатся... В министерство и спорткомитет какие-то наши мамы ходили, а им говорят: "Мы все дружим с Ириной Пушилиной, иначе нам тут не работать".

Причина номер два: война лишила воды и мужчин призывного возраста

Отчаяние накатывает на мирных жителей в Донецке и Макеевке не зря. В домах уже два месяца нет воды – поначалу ее давали дважды в день на час, утром и вечером. Сейчас раз в три дня на пару часов – с 19:00 до 21:00. И никаких перспектив полноценного восстановления подачи воды нет.

Из-за проблем с водой многие начали понимать масштаб катастрофы. На неподконтрольные Киеву территории Донбасса больше не распространяются Минские соглашения, они были аннулированы с началом полномасштабной войны России против Украины. Из-за этого исчезли все посредники, осуществлявшие мониторинг ситуации, в лице миссий ОБСЕ, ООН и Международного Красного Креста. Исчез канал подпитки в виде отношений "ДНР" и "ЛНР" с остальной территорией Украины, а также исчезли города, позволяющие "республикам" общаться с этим миром – Волноваха и Мариуполь лежат в руинах. Российская армия разбомбила украинский юг, и теперь нет "международников", которые могли бы, в том числе, договориться о поставках воды с украинской муниципальной компанией "Вода Донбасса".

Мало того, уже невозможно рассчитывать и на Донецкую фильтровальную станцию – вооруженные формирования "ДНР" в составе российской 8-й гвардейской армии, применяя артиллерию и авиацию, безуспешно с 24 февраля штурмуют в лоб Авдеевку, город-спутник Донецка. Перед позициями украинской армии, на нейтральной полосе перед Авдеевкой, Донецкая фильтровальная станция как раз и находится, хотя сейчас невозможно даже понять, осталось ли от нее хоть что-то. В этом месте заканчивается канал Северский Донец – Донбасс, и вода не идет дальше.

Ограничение поставок воды населению связано с ограничениями ресурса – местные резервные водохранилища не могут обеспечить водоснабжение в прежнем режиме. А "битву за Донбасс" только обещают начать – то есть, дальше будет только хуже, будет страдать гражданская инфраструктура.

Мобилизация в этих краях началась еще 17 февраля, прошло уже два месяца. Связанные с властью "ДНР" и взятые на карандаш люди – захвачены, переодеты, брошены в атаки в Мариуполе, некоторые возвращаются домой в гробах. Те, кто не был переписан "ДНР", – торговцы на рынках, предприниматели, работники небольших предприятий, не связанных с бюджетом – залегли на дно и соответственно уже второй месяц не получают никаких доходов.

Выехать из "ДНР" как семьями, так и на привычные заработки сейчас невозможно – для лиц мужского пола от 18 до 65 лет выезд в Россию закрыт

Выехать из "ДНР" как семьями, так и на привычные заработки сейчас невозможно – для лиц мужского пола от 18 до 65 лет выезд в Россию закрыт. Ростов-на-Дону теперь стал резко отличаться от Донецка – в РФ пока нет ни повальной, ни выборочной, ни добровольно-принудительной мобилизации. Контраст с тысячами мужчин "ЛДНР", не умеющих заряжать автомат, но отправляемых в бой, получается колоссальный.

– Я знаю несколько мужчин, которых забрали в военкомат в Макеевке и там заставляли подписать заявление, что они добровольцы. Кто не хотел – шел "на подвал", а потом подписывал. Соответственно для "добровольцев" никаких выплат в случае смерти не предусмотрено. Да о них, об этих выплачиваемых в России миллионах, в "ДНР" вообще ничего и не слышно – только про похороны то тут, то там рассказывают! – говорит РС дончанка Екатерина.

– Мужчин мало, рынки пустые, продавцы попрятались, из Макеевки в Донецк невозможно такси взять – не едут даже пожилые! – жалуется жительница Макеевки. – На постах ГАИ, а их в Донецке больше, забирают документы и выписывают повестку – явиться в военкомат в течение двух дней. А там разберутся, сколько у тебя детей и сколько тебе лет. У меня подруга разговорилась с таксистом-дедом – у них в службе из 80 машин на линии 5. За рулем только те, кому хорошо за 60…

– Как живут люди? – задает риторический вопрос собеседник Радио Свобода, который скрывается от мобилизации. – А с чулка, на минималочке! Вот что в чулок отложили, то при режиме жесткой экономии и кушают. У кого на дому бизнес типа обмена или обналичивания строго для своих, знакомых, – чуть больше повезло, хоть какая-то копейка капает. Мы вот с кумом сегодня тоже, как Путин, специальную операцию провели – выбрались машиной в поселок в парикмахерскую, зашли огородами к мастеру и за запертой дверью и закрытыми жалюзи окнами смогли постричься! Два месяца уже прячемся, но пушечным мясом для русских не будем!".