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Сербия сообщила о закрытии неба для самолёта Лаврова тремя странами

Сергей Лавров и Александр Вучич

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6–7 июня визитом российского министра в Сербию. Об этом пишет Сербское издание "Вечерние новости". Оно публикует фотокопию документа, запрещающего полет, печатью черногорских властей.

Официального подтверждения этой информации нет. Москва и Белград сообщение СМИ не комментировали.

Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. 6 июня Вучич встретится в послом России в Белграде Александром Бокан-Харченко.

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