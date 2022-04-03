Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.

По предварительным подсчётам, за Вучича проголосовали более 68 процентов граждан, за Здравко Поноша – 11 процентов, за Бранку Стаменкович – четыре с половиной процента. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.

На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали более 50 процентов избирателей.

Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.

Руководство ЕС добивается присоединения Вучича к общей позиции Европы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Главные ошибки Шойгу и его команды
Embed
Главные ошибки Шойгу и его команды

No media source currently available

0:00 0:34:51 0:00

Главные ошибки Шойгу и его команды

Война в Украине. События дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG