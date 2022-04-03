Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.

По предварительным подсчётам, за Вучича проголосовали более 68 процентов граждан, за Здравко Поноша – 11 процентов, за Бранку Стаменкович – четыре с половиной процента. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.

На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали более 50 процентов избирателей.

Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.

Руководство ЕС добивается присоединения Вучича к общей позиции Европы.