Серджо Маттарелла вновь избран президентом Италии

80-летний Серджо Маттарелла избран президентом Италии на второй срок. В ходе голосования на совместном заседании палат парламента и представителей регионов в Риме его кандидатура преодолела необходимый порог в 505 голосов.
Маттарелла избран президентом в восьмом туре голосования.
Переизбрание Маттареллы стало результатом договорённости ведущих политических сил. Первоначально ветеран итальянской политики не хотел баллотироваться на новый 7-летний срок. В истории Италии до нынешнего момента президент лишь однажды избирался на второй срок.
Однако после 7 туров голосования стало очевидным, что коллегия выборщиков, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей региона, не может избрать преемника Маттареллы. Шансы на избрание президентом были у нынешнего премьера Марио Драги - однако многие партии правящей коалиции не хотели его ухода с поста премьера, опасаясь распада правительства и политического кризиса. Сильвио Берлускони отказался баллотироваться, поскольку не смог обеспечить себе достаточную поддержку.
В результате в ходе переговоров в субботу ведущим политикам коалиции удалось убедить Маттареллу остаться на своём посту. По итогам голосования он победил с огромным отрывом.
Президент в Италии обладает прежде всего церемониальными полномочиями, однако, по традиции, большим политическим весом. Он также обладает правом роспуска парламента в случае политического кризиса.
- У власти в Италии сейчас коалиция, объединяющая крупнейшие партии - от правых до левых. Она была создана, поскольку ни у одной из сил нет большинства в парламенте, а досрочных выборов политики хотели избежать. Кроме того, Драги считается успешным антикризисным менеджером, он возглавил правительство во время пандемии, когда стабильность итальянской экономики оказалась под угрозой.
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