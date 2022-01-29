Серджо Маттарелла вновь избран президентом Италии

80-летний Серджо Маттарелла избран президентом Италии на второй срок. В ходе голосования на совместном заседании палат парламента и представителей регионов в Риме его кандидатура преодолела необходимый порог в 505 голосов.

Маттарелла избран президентом в восьмом туре голосования.

Переизбрание Маттареллы стало результатом договорённости ведущих политических сил. Первоначально ветеран итальянской политики не хотел баллотироваться на новый 7-летний срок. В истории Италии до нынешнего момента президент лишь однажды избирался на второй срок.

Однако после 7 туров голосования стало очевидным, что коллегия выборщиков, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей региона, не может избрать преемника Маттареллы. Шансы на избрание президентом были у нынешнего премьера Марио Драги - однако многие партии правящей коалиции не хотели его ухода с поста премьера, опасаясь распада правительства и политического кризиса. Сильвио Берлускони отказался баллотироваться, поскольку не смог обеспечить себе достаточную поддержку.

В результате в ходе переговоров в субботу ведущим политикам коалиции удалось убедить Маттареллу остаться на своём посту. По итогам голосования он победил с огромным отрывом.

Президент в Италии обладает прежде всего церемониальными полномочиями, однако, по традиции, большим политическим весом. Он также обладает правом роспуска парламента в случае политического кризиса.