Сергей Фургал выступил с последним словом в суде

В Московском областном суде с последним словом выступили обвиняемые по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о заказных убийствах предпринимателей в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников политика.

Отмечается, что судья неоднократно перебивал речи подсудимых, упрекая их в давлении на присяжных.

Фургал в своей речи заявил, что со стороны защиты было заявлено сто свидетелей, а допрошено при этом всего двое, остальные не были допущены. По его словам, все вещдоки и доказательства спрятаны следствием. Бывший губернатор Хабаровского края попросил оправдать его.

"Будучи на должности, избранной от людей, я, наверное, мог бы сказать: уважаемые присяжные заседатели, за меня десятки тысяч людей пишут поручительства, за меня столько-то людей проголосовало. Я же этого не говорю! Не верьте ни мне, ни прокурорам - верьте фактам." - заявил Фургал.

Бывший помощник губернатора Андрей Карепов заявил, что его единственный грех в том, что он знаком с Фургалом. По его словам, он не ждёт от присяжных снисхождения.

Андрей Палей, которого обвиняют в убийстве по указанию Фургала заявил, что никогда бы не подумал, что окажется в такой ситуации. "Молодой и без семьи, значит злодей. Такой вывод был сделан тем, кто меня обвиняет в данном преступлении. Я прошу вынести правильное решение." - заявил он.

Марат Кадыров, которого обвиняют в покушении по указанию Фургала в своём последнем слове сказал, что никогда не держал в руках гранату, а стрелковое оружие держал только в армии. Он попросил присяжных принять правильное решение, чтобы им потом не было стыдно. "Я чист перед законом, чист перед обществом." - заявил обвиняемый.

Ожидается, что Московский областной суд огласит приговоры по делу Фургала в начале февраля.