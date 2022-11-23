Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий судьи. На заседании 23 ноября судья Геннадий Цой прекратил заслушивать адвокатов чиновника.

Фургал обвиняется в двух заказных убийствах и покушении на убийство. Дело рассматривается Люберецким городским судом на выездных заседаниях. Как передаёт Sota, 23 ноября судья решил завершить стадию представления доказательств стороной защиты, хотя у неё оставалось ещё множество свидетельств и ходатайств. Тем самым он игнорировал право защиты на дополнительный допрос свидетелей, считает сторона бывшего губернатора.

Фургал с июля 2020 года находится в московском СИЗО "Лефортово". Сам он вину не признаёт, заявляя, что против него нет никаких доказательств, а уголовное дело фактически строится на показаниях одного человека.