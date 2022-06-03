Журналист Русской службы Радио Свобода Михаил Соколов включён в список так называемых СМИ- иностранных агентов российским министерством юстиции. Список расширен также за счёт публиковавшегося на сайте РС публициста Олега Кашина, тележурналиста Алексея Пивоварова и ещё нескольких человек.

В спиское СМИ-иноагентов включены активист из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и профсоюзная активистка из Крыма Ирина Данилович. В список физических лиц — иностранных агентов — бизнесмен Евгений Чичваркин.

Российское министерство юстиции ведёт сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.

Критерии, по которым включают в эти списки, крайне размыты и позволяют добавлять в них практически каждого. Правозащитники неоднократно критиковали эту практику, Москва в ответ только ужесточает законодательство об иностранных агентах.