Сервис Ridero попросил авторов проверить книги на наличие ЛГБТ

Издательский сервис Ridero, который позволяет самостоятельно издавать и распространять книги, попросил авторов проверить своё творчество на предмет нарушения закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Письмо от Ridero в социальных сетях опубликовали бывший гендиректор национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе и журналист Олег Кашин.

Сервис напоминает, что закон пока не вступил в силу, но он станет действовать с момента его публикации. "Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу. Если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то книгу нужно обязательно снять с публикации." - говорится в письме от Ridero.

Сервис советует авторам, которые будут проверять свои книги, обратить внимание на такие темы, как "информация о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений", "информация, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений", "информация о смене пола". Авторам, снявшим свои произведения, разрешат исправить моменты, нарушающие законодательство, и заново отправить книгу на проверку модераторам Ridero.

Урушадзе в своём посте заявил, что "перечитывать изданный текст в поисках "не сказал ли я запрещёнки" он не будет.