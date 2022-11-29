Сервис Ridero попросил авторов проверить книги на наличие ЛГБТ

Издательский сервис Ridero, который позволяет самостоятельно издавать и распространять книги, попросил авторов проверить своё творчество на предмет нарушения закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Письмо от Ridero в социальных сетях опубликовали бывший гендиректор национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе и журналист Олег Кашин.
Сервис напоминает, что закон пока не вступил в силу, но он станет действовать с момента его публикации. "Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу. Если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то книгу нужно обязательно снять с публикации." - говорится в письме от Ridero.
Сервис советует авторам, которые будут проверять свои книги, обратить внимание на такие темы, как "информация о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений", "информация, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений", "информация о смене пола". Авторам, снявшим свои произведения, разрешат исправить моменты, нарушающие законодательство, и заново отправить книгу на проверку модераторам Ridero.
Урушадзе в своём посте заявил, что "перечитывать изданный текст в поисках "не сказал ли я запрещёнки" он не будет.
- Ранее Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касается только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов.
- Законопроект предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за так называемую пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола, в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор. Кинофильмы, в которых ведомство обнаружит "пропаганду", не получат прокатных удостоверений; сайты могут подвергнуться блокировке.
- Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.
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