ЛГБТ-фонд "Сфера" начал кампанию против гомофобного законопроекта

Российский благотворительный фонд "Сфера", занимающийся защитой прав ЛГБТ+-людей, объявил кампанию "Нет государственной гомофобии". Причиной стал законопроект, внесённый в Госдуму депутатом Александром Хинштейном и председательницей Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной. Законопроект предлагает криминализировать в России так называемую "пропаганду нетрадиционных отношений". Фонд "Сфера" призывает всех, кто против принятия законопроекта, обратиться к своим депутатам и призвать их не поддерживать законодательное новшество.

Представитель "Сферы" Александр Белик считает, что ужесточение ответственности за "пропаганду" не только усилит страх в ЛГБТ+ сообществе, но и общество в целом получит четкий сигнал, что "ЛГБТ+ – это враги".

Парламентские слушания с обсуждением законопроекта прошли 17 октября. Ими руководил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ходе слушаний вносились инициативы не только о полном запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", но и о криминализации других точек зрения, не совпадающих с "традиционными семейными ценностями", например чайлдфри (сознательного отказа иметь детей) и введения цензуры в литературе, способной, по мнению депутатов, пропагандировать супружеские измены, наркоманию или бродяжничество, включая классические произведения.

Вячеслав Володин по итогам обсуждения сообщил, что для доработки инициатив будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым, а сами инициативы будут переданы на рассмотрение Госдумы пакетом, то есть одновременно и комплексно.