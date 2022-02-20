Сесть "за наркотики". Николай Кавказский – о Жене Макаренко

Это Женя Макаренко. Женя художница и известна в анархистской активисткой среде, она веганка, стретейджерка, и у неё антифашистские взгляды. С ней у меня есть несколько общих знакомых. Я видел фотографию, на которой Женя запечатлена в одиночном пикете за свободу политического заключенного. С декабря прошлого года Женя находится в СИЗО. Просто так, ни за что. Более того, ей грозит чудовищный, вполне себе сталинский срок: от 10 до 20 лет.

России нужна гуманная наркополитика, нужен честный и независимый суд, нужны свобода и демократия

У Жени есть старый знакомый в Америке, который решил прислать ей подарок. В посылке от жителя США, который, судя по всему, не знаком с российской системой уголовных наказаний, оказались марихуана и таблетки с морфином и амфетамином (они за океаном являются рецептурными медицинскими препаратами). Несколько грамм того и другого. Женя не знала о содержимом посылки, более того, она не приемлет психоактивные вещества, экспертиза показала их отсутствие в её организме. У неё не было умысла на получение наркотических веществ. Но разве это принимается во внимание в путинском государстве с его формалистскими судами и репрессивной наркополитикой?

В нашем государстве "за наркотики" ты можешь сесть фактически просто так. Один грамм амфетамина считается уже крупным размером, для фабрикации дела не нужно собирать доказательства, достаточно "злого умысла" тех, кто захочет тебя посадить, просто ради статистики раскрываемости "особо тяжких" преступлений. И тысячи, а то и десятки тысяч людей заполняют тюрьмы и колонии за преступления без жертвы. Для меня очевидно, что России нужна гуманная наркополитика, нужен честный и независимый суд, нужны свобода и демократия. Без этого нас произвольно будут сажать, пытать и унижать. А сейчас надо помочь Жене справиться с этим всем и выйти на свободу!



Сегодня, 20 февраля, у Жени день рождения. Ей можно написать письмо или отправить открытку с поздравлениями и словами поддержки. Я буду следить за её делом.

Николай Кавказский – московский политик, социал-демократ, член партии "Яблоко" и активист ЛевСД



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